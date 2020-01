ACTA celebra 175 anos do Teatro Lethes em 2020

Companhia de Teatro do Algarve, responsável pela gestão do equipamento cultural farense, não apresenta novos trabalhos em 2020, além da celebração da efeméride.

O novo ano da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve começou com um concerto de guitarra portuguesa pelo algarvio Custódio Castelo, que protagonizou o espetáculo de apresentação do programa para 2020 do Teatro Lethes, em Faro, na noite de sábado, 11 de janeiro.

Luís Vicente, diretor artístico, que apresentou, mais uma vez, os destaques do programa que celebra uma efeméride especial para a cultura algarvia. A 4 de abril será inaugurada a exposição «175 anos do Teatro Lethes» que revisitará a história do terceiro mais antigo teatro de Portugal.

Por outro lado, o ciclo de teatro espanhol que tem vindo a ser apresentado vai ser substituído pelo ciclo ibérico de artes cénicas, que decorrerá nos dias 22 de maio, 10 de outubro, 28 de novembro e 6 de dezembro.

Segundo Vicente, o formato «não estava a funcionar bem, apesar da grande qualidade nas peças. A taxa de ocupação era baixa e pensámos que poderia ser devido aos espetáculos em espanhol estarem condensados. Assim, decidimos separá-los» no tempo.

Enquanto estrutura profissional de criação, a ACTA não planeia apresentar novas produções. Ao invés, opta por duas reposições.

A primeira acontece entre os dias 25 de abril e 9 de maio, e vai buscar «Instruções para abolir o Natal» que estreou em 2018, exatamente nas mesmas datas. E mais para o final do ano, de 28 de outubro a 8 de novembro, será reposto «Ardente Memorial para Pedro e Inês de Portugal», peça que estreou em outubro de 2011, com encenação do polaco Leszek Madzik.

Ainda na área da dramaturgia, este ano o Teatro Lethes recebe peças de 11 companhias distintas, seis nacionais e cinco espanholas.

Outra novidade deve-se ao facto de o Teatro ter contornado a questão da classificação das faixas etárias, uma condição legal que Luís Vicente descreveu como «não fazer qualquer sentido».

Assim, em 2020, passa a existir uma minuta à disposição, que os encarregados de educação, pais e tutores poderão assinar de modo a que os seus educandos possam entrar e ver espetáculos, sem condicionamentos legais.

2019 teve crescimento na adesão do público

Durante a apresentação do programa do Teatro Lethes para 2020, Luís Vicente, ator e diretor artístico da ACTA – a Companhia de Teatro do Algarve, revelou alguns números recentes.

«A designação espetadores está a cair em desuso. Utiliza-se agora fruidores ou utentes. Hoje fazem-se espetáculos concebidos de forma rigorosa e depois sessões descontraídas de modo a cativar pessoas que tenham défice cognitivo ou visual. Esta designação corresponde a um conceito que está associado a isto. Não fazer diferenciações entre o público. Nós somos adeptos desta designação. Faz todo o sentido e o trabalho que levamos a cabo nesta casa corresponde a isto. Assim, em 2017, o Lethes teve 10819 fruidores, em 2018 aumentou para 11085 e no ano passado 13729».

Rogério Bacalhau elogiou Luís Vicente



O presidente da Câmara Municipal de Faro Rogério Bacalhau não poupou elogios ao ator Luís Vicente. «Tem feito um trabalho espetacular. Não é fácil ganhar públicos. Não é fácil trazer pessoas a ver espetáculos de grande qualidade, mas que não são comerciais. A ACTA tem melhorado muito em termos daquilo que nos apresenta e os números do ano passado são surpreendentes. Isso só é possível pelo génio que é o Luís Vicente e pela equipa que consegue congregar à sua volta».