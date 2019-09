«A nossa Cultura sai à Rua» na Mexilhoeira Grande pela sétima vez

Um dos momentos altos do evento é a recriação da tradição da festa da descasca do milho e debulha, que decorrerá ao som de concertinas da Mexilhoeira Grande.

A sétima edição da «Mexilhoeira Grande – A nossa cultura sai à rua», integrada nas Jornadas Europeias do Património 2019, este ano subordinadas ao tema «Artes Património Lazer», está marcada para sábado, dia 21 de setembro.

Este ano, a iniciativa tem início às 9h30 com um Passeio pelo Património Natural e Vida Selvagem da Ria de Alvor, organizado pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Portimão.

Com ponto de encontro às 9h30 na Espargueira – Quinta da Rocha (Ria de Alvor) ou às 9h10 na Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, onde se disponibiliza transporte para o local.

Os interessados em integrar este passeio gratuito, que terminará pelas 12h00, deverão inscrever-se através do endereço de email [email protected] ou através do telefone 282 470 452.

Das 10h00 às 11h00, «A Nossa Cultura sai à Rua», associa-se à Cidade Europeia do Desporto com a realização de uma Aula de Yoga no Adro da Igreja da Mexilhoeira Grande. A atividade requer inscrição prévia através do contacto 282 405 232.

Às 16h30 inicia-se à festa no Adro da Igreja Matriz com a mostra de artes, saberes e produtos da Mexilhoeira Grande – A gastronomia com a confeção do pão em forno de lenha, a doçaria local, o medronho, o mel, entre outros produtos; o artesanato com a empreita, cestaria em vime, cortiça, cadeiras de atabua e rendas; a agricultura, pesca e o marisqueio; e as crenças com mezinhas e rezas.

Na mostra surgem ainda pequenos espaços expositivos dedicados às memórias e vivências da terra, este ano com um quarto tradicional recriado pela associação cultural, social e ambiental «Grão de Areia» e um espaço de representação de algumas atividades de cariz agrícola e rural.

A parte da tarde será animada com a partilha das histórias ligadas aos saberes contadas pelos próprios protagonistas das principais atividades de cariz rural da freguesia.

A animação musical que contará com a participação do Rancho Folclórico da Figueira, do Grupo de Amigos da Figueira, do Grupo de Cantares Mexilhoeirense, concertinistas e grupo de baile, terá início a partir das 17h30.

Os workshops, as oficinas e os ateliers também têm lugar na programação desta iniciativa e às 18h15, os visitantes podem aprender mais sobre a Arte dos Trapilhos. Este workshop está sujeito a inscrição prévia através do email [email protected] e do contacto telefónico 282 405 232.

A inscrição para esta atividade também poderá realizada no próprio dia, no recinto da festa. Ateliers de amassar pão e de agricultura ou oficinas de construções de terra, como a taipa, pintura de cerâmica com pigmentos e trabalho em barro também integram a lista de atividades em que os visitantes poderão participar ao longo de toda a tarde.

Com a colaboração da empresa de turismo de natureza Burroville, regressam este ano os Passeios de Burro pelas ruas da Mexilhoeira para fazer as delícias dos mais pequenos.

Os jogos tradicionais não poderiam faltar onde crianças e adultos se reunirão em torno de atividades como o jogo da macaca, o pião, o berlinde, o jogo do burro, ou o lencinho da botica.

Na área dedicada ao património natural da Mexilhoeira será possível participar nos jogos ambientais e ficar a conhecer melhor a fauna e flora da freguesia. Este núcleo será dinamizado pelo biólogo do Município de Portimão, Filipe Bally Jorge.

Às 19h00 realizar-se-á uma visita guiada à Santa Casa da Misericórdia da Mexilhoeira Grande e às 21h30, um dos momentos altos do dia, a Recriação da tradição da festa da descasca do milho e debulha, que decorrerá ao som de concertinas mexilhoeirenses.

A terminar a festa, um momento em torno da riqueza do património oral, com os versos, histórias e anedotas de uma filha da terra, a D. Alzira Gonçalves e em seguida o já habitual conjunto de baile, com Paul (voz) e José Vicente (acordeão).

Este evento é organizado pela Câmara Municipal de Portimão, pelo Museu de Portimão e pela Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande e conta com a parceria de associações locais como «Grão de Areia» e «A Rocha», a Sociedade Recreativa Figueirense, o Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, a Paróquia da Nossa Senhora da Assunção, da Mexilhoeira Grande, a Santa Casa da Misericórdia da Mexilhoeira Grande e o apoio de toda a comunidade, particulares e comerciantes, que se envolvem, participam e contribuiem ativamente para o sucesso desta iniciativa.