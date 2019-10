20ª Festa do Cinema Francês apresenta antestreias em Portimão

Portimão vai ser a única cidade algarvia a receber sessões da 20ª Festa do Cinema Francês, que irá decorrer de 5 a 7 de novembro nas salas do Algarcine, com antestreias e sessões para escolas.

Dedicado aos amantes da Sétima Arte e aos curiosos, este evento cultural privilegia o encontro com a vitalidade e diversidade da produção ou coprodução francesa nos diferentes géneros, assim como o reencontro com filmes que fazem parte do património cinematográfico mundial, estando a sessão de abertura marcada para terça-feira, dia 5 de novembro, às 21h30.

A programação a exibir no Algarcine – Cinemas de Portimão arranca com a película «Comme des Garçons», de Julien Hallard, uma comédia de 2018 que conta a história de um jornalista desportivo que, um dia, resolve organizar um jogo de futebol entre mulheres. Sem saber, estará envolvido na criação da primeira equipa francesa da modalidade no feminino.

No dia seguinte, a partir das 10h30, será exibido o filme «Le Voyage du Prince» (Jean-François Laguionie), numa sessão dirigida ao público escolar. Esta animação fala de um velho príncipe que naufraga e vai ter a uma praia desconhecida. Ferido e perdido, acaba por ser salvo por um jovem, de seu nome Tom.

Às 19h00 do mesmo dia começa a película «Première Année», de Thomas Litli, drama que narra a história de dois colegas do curso de Medicina que acabam por se tornar amigos, ajudando-se em provas cada vez mais difíceis.

Também no dia 6 de novembro, na tela do Algarcine passa a comédia «Les Crevettes Pailletées», da autoria de Cédric Le Gallo e Maxime Govare. A trama centra-se em Matthias le Goff, vice-campeão mundial de natação que terá de enfrentar os preconceitos e treinar uma equipa para os Gay Games.

Para o derradeiro dia foram marcadas três sessões, a primeira das quais será destinada às escolas e tem início às 10h30, com «Belle Et Sébastien 3» (Clovis Cornillac), que fala das aventuras do jovem Sébastien e da sua cadela Belle.

Na sessão das 19h00 será a vez da comédia dramática «Lola et ses Frères», realizada por Jean-Paul Rouve, sobre as peripécias de Lola, dos dois irmãos (Pierre e Benoit) e do casamento de um deles.

O programa encerra com «Alice et le Maire» (Nicolas Pariser), marcado para as 21h30. Comédia dramática, aborda a realidade de Paul Théraneau, presidente da Câmara de Lyon que atravessa uma crise existencial, até conhecer uma jovem filósofa que se torna sua assessora – Alice Heimann.

Os bilhetes para as sessões custam 3,50 ou 3 euros, valor que desce para 2 euros no caso dos alunos e associados da Alliance Française, estando todos os filmes legendados em Português. Quanto às sessões escolares, são gratuitas e as reservas devem ser feitas para o telefone 289 828 881 ou [email protected]

Organizada pelo Institut Français du Portugal, Embaixada de França e Serena Productions, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, a rede das Alliances Françaises, a UniFrance Films e as Câmaras Municipais de Lisboa, Almada, Coimbra, Porto, Leiria, Setúbal, Beja e Portimão, a 20ª edição da Festa do Cinema Francês teve início em 3 de outubro e prolonga-se até 8 de novembro.

Com um total de 144 sessões e mais de meia centena de filmes exibidos em oito cidades e dez salas, a programação completa da 20ª Festa do Cinema Francês pode ser consultada aqui.