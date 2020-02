Conheça o Curso de Fotografia da Master D Portugal

Ingressar no mercado de trabalho e atuar na sua área de formação é um desafio cada vez maior para milhares de licenciados. Portanto, tirar alguns cursos que reciclam os seus conhecimentos, ou mesmo estar em contacto com outros profissionais, é a melhor escolha para se destacar dos demais.

A Master D Portugal é, na opinião dos formandos, o seu centro de formação de eleição, já que lhes possibilita realizar um curso sem por isso ter de abrir mão das tarefas do quotidiano.

Através dos quatro centros formativos nas cidades de Lisboa, Porto, Faro e Coimbra, e sobretudo do Campus Virtual, os formandos têm acesso a inúmeras atividades que lhes permitem aprender e partilhar conhecimentos com os colegas: são os webinares, as masterclasses, as jobskills, além das visitas às empresas parceiras da Master D Portugal nas mais diversas áreas.

As opiniões dos formandos são de que a Master D consegue resolver os problemas que o mercado propõe e, por isso, está constantemente a passar por atualizações. Atualmente, são disponibilizados cerca de 30 cursos divididos entre as áreas técnica, profissional e de preparação para concursos, como pode ver abaixo:

Agricultura e Espaços Verdes

Bem-Estar

Comercial e Relações Públicas

Cuidados Infantis e Geriátricos

Cuidados de Saúde

Serviços Administrativos

Turismo

Cuidados Animais

Eletrotécnica, Indústria e Automação

Energias Renováveis

Informática

Marketing e Design Multimédia

Programação

Preparação para concursos das Forças de Segurança (PSP e GNR)

Dentro da área do Marketing e Design Multimédia, uma das formações mais procuradas atualmente, na opinião dos formandos da Master D Portugal, é o Curso de Fotografia da Master D: um curso direcionado a todos que queiram atuar nas várias vertentes da fotografia, como o fotojornalismo, a fotografia de eventos, e para os que preferem trabalhar com edição e produção fotográfica.

A grande vantagem é que esta formação, tal como as outras, é realizada na modalidade b-learning, ou seja, ensino semi-presencial. Assim pode contar com a assistência dos preparadores técnicos nos centros formativos, e do e-tutor Diogo Cruz, através do Campus Virtual.

Nesta formação da Master D Portugal são propostos problemas e abordados diversos conceitos fundamentais que visam a preparação para o trabalho em fotografia, abrangendo temas como a história da fotografia, elementos base de técnica fotográfica, pós-produção em Photoshop, organização de ficheiros, entre outros.

Um dos materiais mais interessantes produzidos no ámbito do curso foi o Podcast «Chapa 2», em que são entrevistadas algumas personalidades que partilham com a Master D os grandes problemas e vantagens de se trabalhar nesta área.

Se tem interesse em trabalhar como fotógrafo, a Master D Portugal também oferece a assistência necessária a integração no mercado, seja através de estágio, ou através de uma preparação para os processos de seleção das empresas.

O Módulo de Desenvolvimento Pessoal e Profissional (MDPP) tem como objetivo estimular as atitudes e o profissionalismo necessário nos formandos, para que se sintam capacitados a arranjar um trabalho.

São apresentadas ferramentas e estratégias que recebem ótimas opiniões dos formandos da Master D, uma vez que são trabalhados diferentes aspetos e etapas para a procura do emprego.

Aqui os formandos aprendem a elaborar um currículo e uma carta de apresentação objetiva, simulam entrevistas de emprego e aperfeiçoam técnicas de comunicação.

Este módulo é realizado em simultâneo com a formação e contém ainda vários vídeos explicativos, realizados pela Responsável do Serviço de Inserção Laboral e pela Orientadora de Estudos.

O Serviço de Inserção Laboral (SIL) ajuda ainda os formandos através de Bolsas de Estágio e Bolsas de Emprego.

Estes serviços consistem no encaminhamento dos currículos dos formandos para empresas que estejam à procura de estagiários e de colaboradores. Através da plataforma interna, os formandos podem ver as ofertas apresentadas e solicitar apoio no processo de candidatura.

Além disso, aqueles que procurem por si próprios a entidade onde pretendem estagiar, podem receber toda a ajuda da Master D Portugal para resolver este problema.

Se quer conhecer as opiniões dos formandos da Master D, pode sempre aceder aos websites e às redes sociais da instituição e ver por si próprio: esta é a sua hora para se preparar para o mercado de trabalho!