Como que o aumento da utilização da impressão 3D de casas impacta no conceito de casas acessíveis?

À medida que os preços das casas continuam subindo, está se tornando cada vez mais difícil dar o primeiro passo na compra de uma casa para aqueles que não tenham um salário consideravelmente alto ou que estejam economizando há muito tempo.

No entanto, a solução para esta situação pode estar mais próxima do que pensamos. A ICON, uma empresa de construção americana, é uma das líderes de uma revolução no modo como pensamos em construir casas: a Impressão 3D.

A Vulcan II, o carro-chefe das empresas, pode construir uma casa em 24 horas, a um custo de produção de cerca de US $ 4000. O custo médio para construir uma casa em Portugal é de cerca de €1000 por metro quadrado e também levaria meses para ser concluído. Então, o que isso significa para a acessibilidade de aquisição de imóveis?

Um dos princípios nos quais a ICON foi fundada é o compromisso de tornar as habitações mais acessível e proporcionar o fornecimento de uma mínima dignidade de sobrevivência humana. Sua impressora é capaz de construir uma casa que abriga confortavelmente, com segurança e alegria uma família de quatro pessoas por US $ 4000 e em cerca de 24 horas, se mostrando um processo incrivelmente eficiente e pragmático.

O que tudo isso significa é que um bairro inteiro de casas pode ser construído com uma equipe básica de funcionários, cuja única função é verificar e, se necessário, realizar manutenção na impressora, durante cerca de uma semana. O baixo custo de produção e a rápida recuperação teriam um efeito abrangente na obtenção de um preço final mais baixo da casa.

A ICON fez parceria recentemente com a instituição de caridade New Story, com o objetivo de combater a falta de moradia. Atualmente, a parceria está realizando um grande projeto com sede em El Salvador, onde cidades inteiras estão sendo criadas com moradias seguras e acessíveis em apenas algumas semanas. Essas casas oferecem pessoas que nunca tiveram um abrigo verdadeiramente seguro, com quatro paredes, um teto e uma porta que trava.

Foi estimado por especialistas que em 2050, 90 por cento da população da Europa e América do Norte estará vivendo em cidades. Essa incrível demanda por moradias urbanas fez o mercado inchar incrivelmente, à medida que a demanda por apartamentos e casas aumenta e a oferta está estagnada.

A impressão 3D é a resposta para esta estagnação. Estimativas de especialistas econômicos sugeriram que essas impressoras podem ter um efeito positivo no mercado imobiliário, ajudando a reprimir os níveis insustentáveis ​​de crescimento em direção ao momento e ajudando os jovens a subir a escada da propriedade.

A impressão 3D de residências é uma nova tecnologia, e há muita animação e investimento sendo direcionados em seu desenvolvimento, e os especialistas não chegaram a um consenso sobre como isso afetará o mercado. Mas, com empresas como a ICON, que são construídas com base no desejo de oferecer às pessoas um lar seguro e acessível, a tecnologia parece estar caminhando na direção certa e humanitária.