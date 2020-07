Devolução aconteceu a sul de Portimão.

​​​​O Zoomarine procedeu na manhã de hoje, segunda-feira, 20 de julho, à devolução das tartarugas Quibi e Querubim ao mar, depois de cumprido um período de reabilitação no seu Porto de Abrigo.

O momento contou com a colaboração, já habitual, da Marinha Portuguesa, com a presença, a bordo do navio desta entidade, de elementos da mesma e do Comandante da Zona Marítima do Sul, Rocha Pacheco.

A operação decorreu a cerca de 10 milhas náuticas (18,52 quilómetros) a sul de Portimão, local de onde partiu esta «expedição»

Recorde-se que, na altura do anúncio da devolução dos répteis, o Zoomarine desejou que «as boas marés protejam a Quibi e a Querubim nesta segunda fase de vida independente – e que o seu exemplo de luta e resistência e vitória seja um sinal de esperança para todos nós».