Vila do Bispo implementa medidas de poupança de água

Uma vez que todos os concelhos do Algarve são obrigados a reduzir os seus consumos em 15 por cento devido à seca, a autarquia de Vila do Bispo já implementou várias medidas de poupança de água.

Dada a situação de alerta que o Algarve atravessa devido à seca, cujo resultado é uma redução significativa dos recursos hídricos ao dispor da região e do concelho, a Câmara Municipal de Vila do Bispo está a implementar várias medidas para poupar água.

Assim, para mitigar os efeitos adversos da seca e garantir a sustentabilidade hídrica, e de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 26-A/2024 de 20 de fevereiro, Vila do Bispo já procedeu à redução de pressão na rede de abastecimento de água pública onde as condições operacionais fiquem garantidas; à monitorização e controlo da rede de abastecimento; à deteção ativa de fugas de água; à colocação de contadores inteligentes nas localidades de Barão de São Miguel, Burgau e Sagres que permitem uma disponibilização automática das leituras.

Mas não só, está também a ser assegurada uma maior eficiência na medição e redução de perdas aparentes; a suspensão da rega de todos os espaços verdes públicos; ao encerramento de fontes, fontanários e bicas públicas e ao aumento do tarifário de acordo com as orientações da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR).

De salientar que o município de Vila do Bispo, a par dos restantes concelhos do Algarve, em 2024, tem de reduzir 15 por cento dos seus consumos em relação ao ano de 2023.

Para alcançar estes objetivos, «precisamos de todos. Porque todos juntos podemos e devemos reduzir o consumo atual que fazemos com a água», pede a autarquia.