Vila do Bispo expõe a «Adaptação às Alterações Climáticas» na região

Mostra é promovida pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

A Adaptação às «Alterações Climáticas no Algarve» é o tema da exposição que vai estar patente ao público no Centro Cultural de Vila do Bispo, de 2 a 27 de novembro.

Esta mostra da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, que tem por base o trabalho desenvolvido no âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, pretende identificar as opções estratégicas e as medidas de adaptação necessárias para aumentar a resiliência do território e populações aos efeitos das alterações climáticas, e reduzir a vulnerabilidade do Algarve aos seus impactos.

«As alterações climáticas são, cada vez mais, uma preocupação a nível mundial, com as emissões de gases causadores do efeito de estufa, maioritariamente devido à ação humana, a serem responsáveis por alterações profundas na atmosfera e modificação de padrões climáticos», detalha a organização da mostra.

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas está acessível aqui. Já a exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h30, com entrada gratuita.