Turismo do Algarve investe no Centro de Educação Ambiental de Marim

Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, vai ganhar nova sinalética e ser mais atrativo aos visitantes.

O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e o Diretor Regional do Algarve do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Castelão Rodrigues, vão assinar um protocolo de cedência temporária do equipamento de apoio para melhorar a experiência do visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, amanhã, quinta-feira, dia 22 de outubro, às 10h30, na sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão.

O investimento realizado materializa a aposta da entidade regional no segmento do Turismo de Natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, e contará ainda com a presença do presidente do Conselho Diretivo do ICNF, Nuno Banza.