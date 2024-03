Trilho da Parra inaugura em Silves para atrair pessoas ao interior algarvio

O Trilho da Parra já inaugurou na serra de Silves, numa extensão de 6,5 quilómetros, rota circular e um percurso com 10 pontos de observação da flora, fauna, áreas de descanso e uma zona de merendas.

O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) inaugurou hoje o trilho da Mata Nacional da Herdade da Parra, em Silves, um percurso pedestre «para atrair pessoas» ao interior algarvio, disse à Lusa o seu diretor regional.

Com uma extensão de 6,5 quilómetros e uma rota circular, o percurso integra 10 pontos de observação da flora, fauna, áreas de descanso e uma zona de merendas, na serra de Silves, zona afetada pelo grande incêndio que deflagrou em Monchique em 2018.

«O objetivo é o de levar pessoas ao interior para que possam ver e desfrutar da natureza, ao mesmo tempo que contribuem para a prevenção dos incêndios florestais», disse Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF.

O Trilho da Parra nasceu de um projeto do ICNF, financiado pelo Fundo Ambiental para «dar evidência a uma zona ambientalmente rica e fustigada por incêndios», em 2018 e 2023, notou o dirigente.

Em 2018, o fogo consumiu cerca de 60 por cento dos 806 hectares da Mata Nacional da Herdade da Parra, destruindo diversas espécies de árvores nativas e de animais, entre os quais veados e a perdiz vermelha.

Segundo Joaquim Castelão Rodrigues, depois do incêndio de 2018, o ICNF fez três candidaturas «para repor o valor ambiental da mata, nomeadamente a estabilização de emergência, a rearborização e a intervenção na zona que não foi afetada» pelo fogo.

«São três projetos com um valor global de 640 mil euros», financiados pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), realçou.

Para o diretor regional do Algarve do ICNF, o trilho «evidencia a preocupação que existe com a preservação da mata, sabendo-se que a circulação de pessoas é um fator de prevenção e de alerta para situações de fogos».

De acordo com o portal digital do «Trilho da Parra», os caminhantes podem observar ao longo do itinerário árvores nativas como salgueiros, medronheiros e sobreiros, e espécies animais como veados, javalis, águia de Bonelli e a perdiz vermelha.

O percurso classificado com grau de dificuldade «difícil» está aberto durante todo o ano e é de acesso livre.