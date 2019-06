Todas as praias de Olhão já têm bandeira azul hasteada

Fuseta-Mar está completamente renovada com novos passadiços, posto médico e casas de banho.

As quatro praias do concelho de Olhão já ostentam a Bandeira Azul 2019, garantia da qualidade das suas águas, areais e apoios de praia para esta época balnear.

A praia Fuseta-Mar apresenta-se este ano completamente renovada com novos passadiços, posto médico e casas de banho. Também a área não concessionada está maior e acolhe os veraneantes logo que chegam à praia.

As praias Armona-Mar, Armona-Ria, Fuseta-Mar e Fuseta-Ria, ou seja, todas as que se situam no concelho de Olhão «estão em condições para receber os turistas que nos visitam este ano, oferecendo toda a qualidade e paisagens fantásticas das nossas ilhas.

Praia da Armona-Mar.

Prova disso é a atribuição da Bandeira Azul, pela Associação Bandeira Azul da Europa, a todas as praias do nosso concelho», refere o vereador da Câmara Municipal de Olhão com o pelouro do Ambiente, António Camacho.

O autarca, que esta semana visitou todas as zonas balneares para içar as respetivas bandeiras, foi acompanhado por representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, Administração Regional de Saúde do Algarve, Capitania do Porto de Olhão e Delegação Marítima da Fuseta.

Estas entidades, em colaboração com a autarquia, que agora tem a gestão das praias, zelam para que toda a época balnear decorra sem incidentes nas zonas balneares do concelho.

Praia de Fuseta-Mar.

As obras na praia Fuseta-Mar, que incluíram a reconstituição do cordão dunar e novas passadeiras com mais espaço para circulação e zonas de paragem com sombras, estiveram a cargo da Sociedade Polis Ria Formosa.

As quatro praias do concelho de Olhão cumprem os vários critérios exigíveis para que a Bandeira Azul seja atribuída: informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos e segurança e serviços.