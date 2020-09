Tavira montou uma «caça à beata» nas praias do concelho

Ação juntou mais de 200 pessoas.

As praias do concelho de Tavira (Cabanas, Ilha de Tavira, Terra Estreita e Barril) foram palco da ação ecológica «caça à beata», que contou com a participação de 215 pessoas, voluntários de todas as idades, entre os dias 24 e 27 de agosto.

Esta eco ação, iniciativa de cariz lúdico-ambiental, pretende alertar para a temática dos pequenos resíduos abandonados pelos veraneantes durante a época balnear, bem como premiar quem colabora na prevenção do meio ambiente.

A iniciativa, no âmbito dos compromissos assumidos com a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, foi dinamizada pelo município de Tavira em colaboração com a Empresa Municipal TaviraVerde.

A ação contou ainda com o apoio dos concessionários, das empresas de transporte marítimo-turístico, fluvial e do transporte turístico facultado pelo Aldeamento Pedras d’El Rei.