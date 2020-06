Silves recolheu mais 35 por cento de resíduos recicláveis em 2019

Um dos maiores aumentos no Algarve face a 2018.

A Gestão de Resíduos no concelho de Silves destacou-se em 2019 com um aumento de 35 por cento na recolha, face aos números do ano anterior.

De acordo com dados oficiais da Algar (Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos), trata-se do segundo maior aumento na recolha de resíduos recicláveis no Algarve.

Estes resultados ocorrem no seguimento na política dos 3Rs aplicada na campanha «Lixo Zero – Ambiente 100», que este município tem desenvolvido desde 2019.

Com isto, pretende-se alertar a população «para a temática dos resíduos, apostando na sensibilização para a redução, reutilização e reciclagem de resíduos. O reforço da autarquia, conjuntamente com a Algar, na colocação de ecopontos no concelho contribuiu visivelmente para os resultados obtidos».

A edilidade de Silves deixou «um agradecimento a todos os munícipes que têm contribuído para este resultado».