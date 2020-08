É com forte preocupação que os agentes e habitantes locais constatam uma crescente tendência do campismo e caravanismo selvagem, que deixam um rasto de lixo e dejetos humanos nas falésias e praias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Por isso, a Associação Rota Vicentina apela a uma conduta consciente por parte de todos os visitantes.

Neste verão de 2020, em que Portugal enfrenta sérios constrangimentos à forma como viaja, é com profunda satisfação que a Rota Vicentina testemunha tão grande interesse e adesão aos trilhos pedestres e ciciáveis e ao usufruto do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina por parte dos portugueses, bem como de alguns turistas estrangeiros que continuam a chegar.

Mas porque a sustentabilidade é a grande motivação do trabalho desta associação de agentes e habitantes locais, a Rota Vicentina apela a uma conduta consciente por parte de todos os visitantes, com destaque para a prática do campismo e caravanismo, que deve acontecer exclusivamente nos parques de campismo da região.

«É com forte preocupação que os habitantes locais constatam uma crescente tendência do campismo e caravanismo selvagem nas falésias e praias da região, parqueamento abusivo em parques de estacionamento urbanos e das próprias praias, terrenos privados e áreas onde a sua circulação é inclusive proibida, com as respectivas consequências ao nível de impactos paisagísticos, ambientais e sociais», lamenta a Vicentina em comunicado enviado à redação do barlavento.

«Entendendo que cada um acredita na sua pegada-zero, a realidade é que a dimensão do fenómeno já ultrapassou há muito a real capacidade de carga da região, e passou a ser frequente encontrar lixo e dejetos humanos ao longo da costa».

Tratando-se de um Parque Natural, a Rota Vicentina defende «uma conduta responsável e contida no enquadramento legal que proíbe o campismo e caravanismo selvagem, mas sobretudo uma maior co-responsabilização de todos os amantes desta costa tão selvagem, para que assim possa permanecer por muitos anos».

A Rota Vicentina é uma associação sem fins lucrativos, responsável pela gestão do projeto Rota Vicentina, apoiada por uma rede de 200 empresas de diferentes sectores assim como operadores turísticos internacionais, comprometidos não só com uma oferta de alta qualidade como com a sustentabilidade da região.