A nova campanha de sensibilização da Águas do Algarve arrancou na manhã de hoje, sexta-feira, 23 de agosto, na Praia de Monte Clérigo, em Aljezur.

O objetivo do roadshow «Um Pingo de Consciência» é mostrar ao público, residentes e veraneantes que «existe um trabalho diário para garantir que a água que chega a casa dos consumidores é de excelente qualidade. Por isso, são investidos muitos recursos técnicos e humanos para garantir essa mesma qualidade».

De acordo com Teresa Fernandes, responsável pela Comunicação e Educação Ambiental (CEA) da empresa, «sendo a água da torneira um bem disponível de forma tão simples o nosso grande desafio é fazer com que o simples ato de abrir uma torneira, seja valorizado e se torne na primeira escolha na mente do consumidor sempre que surja um momento de consumo de água, mas sempre com a consciência do valor da água e da importância de abandonar hábitos de desperdício».

O ponto de partida é sucesso e a adesão das últimas campanhas de sensibilização para o consumo da água da torneira, de forma a «continuar a informar sobre a importância do valor da água e promover a boa utilização deste recurso».

A ação de sensibilização vai percorrer os 14 municípios com praias, entre as 11 e as 19 horas.

Em cada local da campanha haverá zonas com atividades específicas:

Carrinha decorada com a imagem da campanha;

Espaço «Tem Sede? Sirva-se» – Torneiras onde as pessoas possam servir-se com água da torneira, fresquinha.

Espaço «Aquaquiz» – Roda da Sorte com perguntas alusivas ao tema, com música e distribuição de prémios;

Espaço «Água é Vida – Medição do grau de hidratação;

Espaço «Karaoke com pingo de consciência»;

Espaço «Selfie: Eu uso água com um pingo de consciência»

Espaço «Plástico para que te quero»;

Espaço Lounge ( junto à zona do Aquaquiz).

Para a Águas do Algarve, esta sensibilização é importante, numa altura em que as disponibilidades hídricas estão muito abaixo do que seria desejável.

A campanha terá a seguinte calendarização: