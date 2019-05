A Estação da Biodiversidade da Ribeira do Alportel recebe este sábado, dia 25 de maio, pelas 10h00, uma ação de voluntariado ambiental com vista à remoção de canas, uma espécie invasora que ameaça os ecossistemas ribeirinhos.



Uma iniciativa integrada no projeto LIFE Volunteer Escapes que está em execução até 2020 e faz parte de um conjunto de ações de valorização ambiental agendadas pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) – ARH (Administração da Região Hidrográfica do Algarve) que vão ser concretizadas por voluntários durante o presente ano, em toda a região do Algarve.



A organização é da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) através da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de São Brás de Alportel.



Os participantes poderão levar sua casa algumas canas, que são matéria-prima para a elaboração de originais trabalhos artesanais.



As inscrições devem ser enviadas por email ([email protected]).