Reciclar plástico vai dar descontos no Aqua Portimão

A partir de agora, no Centro Comercial Aqua Portimão. cada garrafa de plástico vai dar direito a um talão de desconto.

O projeto-piloto para a recolha de embalagens de plástico não reutilizáveis de bebidas, através de máquinas automáticas, tem início sexta-feira, dia 13 de março, em 23 grandes superfícies comerciais de norte a sul do país, no qual se insere o Centro Comercial Aqua Portimão.

Os consumidores vão poder agora depositar, nestas máquinas, embalagens de água, sumos, refrigerantes ou bebidas alcoólicas, recebendo, em troca, um talão de desconto por cada garrafa.

A atribuição de um prémio ao consumidor pela devolução das garrafas pretende incentivar a devolução de embalagens não reutilizáveis em plástico. O valor do talão de desconto varia de acordo com a capacidade da embalagem devolvida: dois cêntimos, para embalagens até 0,5 litros; cinco cêntimos, para capacidade superior, até dois litros. Estes montantes podem depois ser utilizados em compras de valor igual ou superior, na loja onde as garrafas foram entregues, ou doados a uma instituição de solidariedade social.

Com este projeto, pretende-se ainda garantir o encaminhamento para reciclagem de elevada qualidade, permitindo a incorporação em novas garrafas de bebidas, maximizando-se a circularidade dos materiais.

Está também previsto um plano de comunicação e de sensibilização para informar e esclarecer o consumidor sobre o tipo de embalagens abrangidas e as exigências da sua deposição nas máquinas: não conterem líquidos ou outros produtos no interior, não serem espalmadas e estarem devidamente fechadas com as respetivas tampas, apresentando o código de barras legível.

Com este sistema de incentivo, pretende alcançar-se o cumprimento de metas de recolha (50 por cento do potencial de recolha), de reciclagem (97 por cento) e de incorporação de plástico reciclado na produção de novas garrafas de bebidas (50 por cento).

Estes sistemas de depósito já existem em diversos Estados-Membros, permitindo atingir metas de recolha acima dos 80 por cento.

Com um financiamento de um milhão e 665 mil euros do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Ação Climática, o projeto resulta da candidatura de um consórcio liderado pela Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente.

A realização deste projeto‐piloto constitui agora uma oportunidade para se adquirir experiência e produzir ensinamentos para a definição e implementação do futuro sistema de depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio, obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2022.

Instaladas na área de cada um dos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU), atendendo a critérios de densidade populacional e de participação de grupos da grande distribuição, os locais das máquinas podem ser consultados aqui.