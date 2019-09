Empresa familiar no Sargaçal, perto de Lagos cultiva mais de 80 variedades de frescos e legumes durante todo o ano.

Era uma vez uma mãe e cinco filhas, todas com Maria no nome, porque «assim, o meu pai, quando se zangava, só dizia Maria uma vez e dava para todas», disse-nos, rindo, (Maria de) Fátima Torres. Adolescente ainda, apaixonou-se pela agricultura.

«Durante os três meses de férias de verão, ia fazer as tarefas do campo com os meus avós, no norte». A sua vida tomou outro rumo e trabalhou durante cerca de 10 anos em contabilidade.

«Eu fazia e fazia bem, mas não me sentia verdadeiramente feliz. E penso que devemos ser felizes com o que fazemos, porque a vida é muito curta e, muitas vezes, passamos por ela sempre a pensar no dia de amanhã, sem viver o momento», diz, para justificar a sua mudança de vida, há cerca de 14 anos, quando trocou a Madeira pelo Sargaçal, no concelho de Lagos, a fim de iniciar agricultura biológica, um desafio, na altura.

«A agricultura biológica ainda estava numa fase embrionária em Portugal. Felizmente, temos uma comunidade estrangeira no Algarve, principalmente alemães, que já conhecia a diferença e, por isso, havia consumidores. Hoje, felizmente, tenho um leque de clientes nacionais a consumir produtos biológicos, fruto do conhecimento que têm vindo a adquirir», relata esta agricultora que trabalha seis hectares de terreno, entre estufas e terreno aberto, numa zona onde não existe agricultura tradicional ao redor e, portanto, sem qualquer risco de contaminação pelos vizinhos.

«Foquei-me na variedade, com o objetivo de fornecer os mercados locais, que se estendem, atualmente, até Lisboa. Não pensei em exportar duas ou três variedades, mas praticar uma agricultura sustentável, para alimentar o mercado de Lagos (quartas e sábados) e duas lojas em Portimão, a Mercearia do Algarve e a Mercearia Biológica.

Há meia dúzia de anos, Bruxelas tentou legislar para proibir os agricultores de usar as próprias sementes. Felizmente, recuou e os agricultores apenas não as podem vender. Fátima Torres aposta nesta vertente, porque, segundo conta «todos os produtores biológicos o deviam fazer. Temos de perpetuar a herança genética das nossas plantas, que está a perder-se». É a sua mãe quem tem a paciência para esta prática trabalhosa, mas que poupa muito dinheiro, já que as sementes biológicas são muito caras.

«Por isso, encontra na nossa banca produtos que não arranja noutros locais. Temos, por exemplo, a cenoura-de-pau-roxo, que caiu em desuso e não era encontrada em lado algum. As sementes vão ser comercializadas por uma empresa especializada e pau-roxo das seis Marias foi o nome proposto à Direção Regional de Agricultura do Algarve».

Questionada sobre se não usa químicos, a agricultora desfaz um mito. «Usamos, mas não químicos de síntese. Usamos pesticidas de resíduo zero, à base de urtigas e de sabão de potássio, que matam as pragas, mas que nem afetam os insetos. Temos muito cuidado com a cadeia alimentar. Também compramos insetos para combater outros insetos. Para matar o piolho, por exemplo, criamos condições para as joaninhas ou compramo-las e trazemo-las para a nossa quinta. Nas culturas ao ar livre, não aplicamos biopesticidas. Temos o ecossistema equilibrado, usando várias técnicas, como as faixas, gestão de compensação e outras. Não é uma quinta limpinha, porque a erva nas beiras é propositada».

Segundo Fátima Torres, se um produtor estiver inserido no meio de agricultura poluente, poderá não conseguir a certificação biológica. Existem muitas regras e estão sujeitos a auditorias duas ou três vezes por ano. Além disso, se houver uma queixa ou denúncia, ou mesmo por rotina, as quintas são vistoriadas. Sebes de proteção e faixas de gestão são colocadas junto às propriedades dos vizinhos que praticam agricultura intensiva, para evitar a contaminação.

O agroturismo era outro sonho da Fátima Torres e já está realizado, graças a um financiamento do PRODER, porque foi considerado um projeto excelente.

São seis apartamentos T1, em banda, com as fachadas típicas da região algarvia. Tudo moderno e confortável. Um jardim na frente ostenta ervas aromáticas que os hóspedes podem utilizar à vontade. Os quartos dão para uma zona relvada, recatada, com árvores de fruta, onde o chilrear dos pássaros serve de despertador. Alojam no máximo dois adultos e duas crianças. No início, a clientela era alemã, mas os franceses e os italianos estão a aparecer cada vez mais.

«Uns vão ajudar nas estufas, outros correm pela quinta, outros fazem meditação ao nascer do sol, outros querem saber o quê e como produzimos. Também recebemos alguns agricultores biológicos que gostam de trocar conhecimentos», explica Fátima Torres.

«Ao fim e ao cabo, acabei por cumprir o sonho do meu pai, que foi sempre um visionário e quis fazer agroturismo, mas que, entretanto, faleceu sem o conseguir».

No complexo, existe uma cozinha industrial para dar apoio aos pequenos-almoços e transformar os excedentes da quinta em doces, compotas, polpa de tomate e outros. «Ainda não está a funcionar a 100 por cento, porque é muito trabalho e eu gosto de crescer devagarinho», diz, com uma pontinha de orgulho no olhar.

«Na agricultura, trabalhamos muitas horas. Não há nenhum dia em que eu trabalhe menos de 12 horas. Sem falar nos dias em que tenho de levar mercadoria para Lisboa e me levanto às três da madrugada. E com o agroturismo tornei-me telefonista 24 horas por dia. É preciso gostar muito disto», conclui.