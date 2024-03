PRR aprova candidaturas de eficiência hídrica em Tavira, Olhão e Alcoutim

Foram aprovadas mais três candidaturas ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), para os municípios de Tavira, Olhão e Alcoutim, num investimento que ronda os 6,5 milhões e meio de euros.

As três candidaturas são dos municípios de Tavira, Olhão e Alcoutim, (Tavira EG Taviraverde / Ambiolhão e CM Alcoutim), representam um investimento de 6.576.166,88 euros e dizem respeito à renovação de troços de condutas com elevados níveis de perdas reais de água.

As obras a realizar irão permitirá obter valores significativos de eficiência hídrica, já que vão reabilitar 32,5 quilómetros (km) de rede, permitindo uma redução de 281 465 m3/ano volume de perdas reais.

Até ao momento, através da Medida SM1, já foram lançados três avisos, aprovadas 33 candidaturas em 13 municípios algarvios, a que correspondem 25,83 milhões de euros e 95 empreitadas e aquisição de serviços, sendo que na grande maioria dos casos as obras já estão a decorrer.

As candidaturas apresentadas são analisadas e aprovadas por uma Comissão de Gestão, que integra elementos da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), da Administração da Região Hidrográfica do Algarve – Agência Portuguesa do Ambiente (ARH-Algarve/ APA) e da Universidade do Algarve (UAlg).

A Medida SM1, gerida pela AMAL (através de um contrato de financiamento no valor de 43,9 milhões de euros, celebrado com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal), integra três vertentes: Requalificação das redes de abastecimento de água; Instalação de zonas de medição; Controlo e criação de zonas de pressão controlada.

No final da sua execução, até 2026, prevê-se que estejam reabilitados 125 km de rede de abastecimento de água em baixa e que se contribua para uma redução de 2hm3 na procura de água nos sistemas naturais.

Esta medida integra o Plano de Eficiência Hídrica no Algarve, que está enquadrado no PRR, é coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, e é composto por seis medidas: