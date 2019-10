Projeto da Quinta da Rocha em Alvor sujeito a nova consulta pública

O projeto de empreendimento de Turismo em Espaço Rural (TER) para a Quinta da Rocha, na Ria de Alvor, no concelho de Portimão, com avaliação de impacte ambiental em curso, vai ter uma nova consulta pública na sequência da reformulação a que foi sujeito face à versão inicialmente apresentada.

A consulta pública decorre no período compreendido entre os dias 4 e 17 de outubro, correspondente a uma duração de 10 dias úteis, podendo a documentação ser consultada no sítio eletrónico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e no portal Participa.

Na sequência do parecer da comissão de avaliação do estudo de impacte ambiental, a CCDR do Algarve determinou a suspensão do procedimento de AIA para que o promotor pudesse ponderar a introdução de modificações ao mesmo bem como de medidas adicionais de mitigação de impactes.

O projeto incide totalmente no SIC Ria de Alvor da Rede Natura 2000 e consiste essencialmente na reconstrução e alteração de um conjunto de edifícios pré-existentes a destinar a TER, prevendo-se a criação de um hotel rural e nove unidades de Casas de Campo, num total de 64 camas.