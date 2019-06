Prémio Green Key 2019 distingue 28 hotéis do Algarve por boas práticas ambientais

O galardão Green Key, símbolo internacional que promove o turismo sustentável, distinguiu 28 hotéis, um restaurante e dois alojamentos locais no Algarve.



O anúncio foi feito pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que coordena o programa nacional.

Entre os galardoados algarvios estão as unidades: Conrad Algarve (Quinta do Lago), Hilton Vilamoura, Pine Cliffs (Albufeira), Vila Galé Albacora (Tavira), Aqua Pedra dos Bicos (Albufeira), Vale D’El Rei (Lagoa), Velamar (Albufeira) e Casa Biota (Sagres).

A esta lista juntaram-se mais duas dezenas de estabelecimentos, incluindo seis novas unidades hoteleiras do grupo Vila Galé, alguns hotéis do grupo Pestana, todos as seis unidades do grupo AP Hotels & Resorts, um quarto hotel do grupo Details Hotels & Resorts e o único hotel rural com 5 estrelas no Algarve, o Vila Valverde (Lagos).

Também a Mercearia Bio Café (Portimão) foi reconhecida pelo mesmo símbolo.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve destacou «o forte crescimento do programa no destino, onde cada vez mais unidades de alojamento são reconhecidas e valorizadas pelos turistas por boas práticas ambientais, desenvolvendo o turismo de forma sustentável e indo ao encontro dos objetivos do programa Green Key».

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

A cerimónia de entrega dos diplomas decorreu no Pestana Alvor Praia – Praia dos Três Irmãos, em Portimão, na segunda-feira, dia 3 de junho, e distinguiu um total de 181 estabelecimentos.

Segundo a organização, na edição de 2019, o destaque nacional vai para «a região do Algarve, onde se verificou um crescimento de 21 unidades em relação ao ano anterior».

O programa internacional está presente em cerca de 2900 estabelecimentos turísticos de 57 países, reconhecidos com o galardão Green Key pela adoção de boas práticas ambientais e pela redução dos impactos negativos do turismo e dos custos com o consumo de recursos naturais.

Lista dos premiados no Algarve

Hotel Hilton Vilamoura – Loulé | H

Vale d’El Rei – Lagoa | H

Velamar Boutique Hotel – Albufeira | H

Casa Biota Este – Sagres | AL

Casa Biota Oeste – Sagres | AL

Hotel Aqua Pedra dos Bicos – Albufeira | H

Hotel Conrad – Almancil | H

Pine Cliffs – Albufeira | H

Vila Galé Albacora – Tavira | H

Hotel Vila Galé Náutico – Silves | H (novo)

Hotel Vila Galé Lagos – Lagos | H (novo)

Hotel Vila Galé Marina – Loulé| H (novo)

Hotel Apartamento Vila Galé Ampalius – Vilamoura | H (novo)

Hotel Apartamento Vila Galé Atlântico – Albufeira | H (novo)

Hotel Apartamento Vila Galé Cerro Alagoa – Albufeira | H (novo)

Adriana Beach Hotel – Albufeira | H (novo)

Cabanas Park Resort – Tavira | H (novo)

Hotel EVA – Faro | H (novo)

Maria Nova Lounge Hotel – Tavira | H (novo)

Victoria Sport & Beach Hotel – Albufeira | H (novo)

Hotel Oriental – Portimão | H (novo)

Pestana Alvor Praia – Portimão | H (novo)

Pestana Alvor South Beach – Portimão | H (novo)

Pestana Delfim – Portimão | H (novo)

Pestana Dom Joao II – Portimão | H (novo)

Pestana Viking – Silves | H (reentrada)

Pestana Vila Sol – Vilamoura | H (novo)

Topázio Mar Beach Hotel & Apartaments – Albufeira | H (novo)

Vila Petra – Albufeira | H (novo)

Vila Valverde – Design & Country Hotel – Lagos | H (novo)

Mercearia Bio Café – Portimão | R (novo)