Praias de Vila do Bispo voltam a exibir Bandeira Azul

Após inspeção da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em representação da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), o município mantém as suas praias com a distinção.

A bandeira foi hasteada ontem, terça-feira, 18 de junho, nas praias de Cabanas Velhas, Beliche, Burgau, Castelejo, Cordoama, Ingrina, Mareta, Martinhal, Tonel, Zavial, e Salema.

Esta última exibe ainda a bandeira «Praia Acessível, Praia para Todos», galardão que reconhece as praias que asseguram a acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada.

A cerimónia simbólica, que teve início na praia do Burgau, contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, da representante da APA, Élia Cabrita, do capitão do Porto de Lagos, Luís Duarte, do adjunto do capitão do Porto de Lagos, Sérgio Cordeiro, e de um representante do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Luís Ferreira.

Para a autarquia vila-bispense, «a ostentação da Bandeira Azul, símbolo de qualidade e excelência, atribuído pela ABAE, representa a qualidade ambiental das nossas praias, que continua a prestigiar o município de Vila do Bispo enquanto destino turístico».

Campanha da Bandeira Azul da Europa iniciou-se em 1987, integrada no programa do Ano Europeu do Ambiente. Esta iniciativa da Foundation for Environmental Education (FEE) conta com o apoio da Comissão Europeia, tendo como objetivo elevar o grau de consciencialização dos cidadãos em geral, e dos decisores em particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho e costeiro e incentivar a realização de ações conducentes à resolução dos problemas aí existentes.