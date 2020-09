Portimão assinala Semana Europeia da Mobilidade com um dia sem carros em Alvor sob o lema «Emissões Zero, Mobilidade para Todos» de 16 a 22 de setembro.

O município de Portimão preparou para o período de 16 a 22 de setembro um conjunto de iniciativas para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, este ano sob o lema «Emissões Zero, Mobilidade para todos», com o objetivo de sensibilizar a população a optar por soluções de deslocação que beneficiem a saúde e o meio ambiente.

O principal destaque da programação pertence ao conjunto de iniciativas que possibilitarão no dia 20 de setembro partir à descoberta a de Alvor sem carros, estando o trânsito automóvel interditado no centro da vila entre as 10h00 e as 20h00, enquanto a grande novidade deste ano vai ser a apresentação do Regulamento de Mobilidade Suave, no dia 22 de setembro, pelas 17h30 no Pequeno Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Passeios culturais

A marcar desde logo o início da Semana Europeia da Mobilidade, na noite de 16 de setembro é lançado o convite «À Descoberta de Portimão», levando os participantes a percorrer as riquezas culturais do centro da cidade, guiados por técnicas da Casa Manuel Teixeira Gomes.

Este passeio, com partida agendada para as 21 horas junto ao coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes, está sujeito a inscrição prévia e limitada a oito participantes, através do telefone 282 480 492 ou na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Na mesma linha, estão agendadas visitas histórico-culturais à descoberta de Alvor, a primeira no dia 16 em inglês, e a segunda no dia 18 em português, sempre a partir das 18h00.

Em ambos os casos, serão percorridos ruas e sítios patrimoniais emblemáticos desta típica vila piscatória virada para o mar, onde a herança islâmica ainda tem forte presença. As inscrições para os dois passeios são obrigatórias e limitadas a 9 participantes, através de email ([email protected]).

Para o final do dia 17 de setembro, a proposta será «Caminhar pela Cidade» sob a orientação de um técnico da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Portimão.

A caminhada está agendada para as 18h30, com uma duração de 60 minutos, e tem como ponto de partida o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Portimão, sendo necessária inscrição prévia, limitada a 9 participantes, através de email ([email protected]).

Os dias 18 e 19 foram reservados para passeios pagos (7,5 euros por adulto) em barco solar, numa ação intitulada «Pelas margens da História do Arade», que será guiada pela equipa da Algarve Sun Boat devido à limitação de pessoas a bordo da embarcação.

O local de embarque será o cais do Clube Naval de Portimão e os passeios começam às 10h00, 11h30, 15h00 e 16h30, tendo a embarcação uma capacidade para oito pessoas. As reservas, limitadas aos lugares disponíveis, devem ser feitas para o telemóvel 919 919 450 ou por email ([email protected]).

De referir que os bilhetes para estes passeios permitirão entrada gratuita no Museu de Portimão, somente nos dias 19 e 20 de setembro.

Viver Alvor sem carros

Da programação destaca-se a 20 setembro um conjunto de iniciativas em Alvor, onde as ruas serão das pessoas, convidadas à (re)descobrirem o centro da vila e as suas vivências, livre de circulação automóvel. Nesse sentido, o trânsito rodoviário estará interditado entre as 10h00 e as 20h00, exceto para veículos de socorro e forças de segurança, transportes públicos e alternativos, transportes de produtos perecíveis e veículos de pessoas com mobilidade reduzida.

Logo pela manhã, a partir das 9h30, será possível fazer uma caminhada entre a vila e a ria. Os interessados devem convergir para o Jardim D. João II, sendo igualmente a inscrição obrigatória e limitada a 9 participantes, que podem manifestar a disponibilidade por email ([email protected]).

Com concentração marcada para as 10h00 no Jardim D. João II, será realizado um passeio histórico-cultural por espaços patrimoniais emblemáticos da Alvor islâmica, cujas inscrições são obrigatórias e limitadas a nove pessoas, por email ([email protected]).

Ainda nessa manhã, os visitantes poderão deslocar-se ao Mercadinho da Ria, onde podem ser adquiridos diversos produtos da terra entre as 8h00 e as 13h00, enquanto o tradicional aguadeiro passeará ao longo do dia pelas ruas de Alvor com o seu burro, distribuindo água a quem solicitar.

Ao mesmo tempo que a animação musical percorrerá algumas artérias, dois artistas plásticos retratarão Alvor nas ruas Marquês de Pombal e Dr. Frederico Ramos Mendes, nos outros dias frequentadas por muitos carros. Como complemento, estará patente na zona do centro histórico de Alvor uma exposição fotográfica onde se propõe viajar ao passado da vila.

Mas as propostas não se ficam por aqui, pois também haverá passeios em família no comboio turístico, a 1 euros por pessoa, com partida e chegada na zona ribeirinha de Alvor e no Largo Álvaro de Ataíde. Por seu turno, a Escola da Bicicleta percorrerá as ruas de Alvor, ao passo que a partir das instalações do Clube Naval D. João II será possível explorar a Ria de Alvor por pranchas de paddle, canoas ou gaivotas.

Outra sugestão será, a partir das 17h00, conhecer in loco o que está previsto para a musealização da Estação Salva-vidas de Alvor, cujo relevante papel para a comunidade piscatória local vai ser recordado de viva voz por um antigo tripulante, ao partilhar as suas memórias. Para assistir a este momento especial, é necessária inscrição obrigatória, limitada a nove pessoas, através do email ([email protected]).

Às 18h00 está agendado um passeio à Estação da Biodiversidade de Alvor, aberto a nove participantes, que partirão à descoberta deste novo percurso pedestre, com cerca de 3 km, pelas margens da Ria de Alvor.

Ao longo do trajeto, nove painéis informativos divulgam as inúmeras riquezas biológicas da zona. O ponto de encontro desta iniciativa será o Jardim D. João II, devendo os interessados inscrever-se antecipadamente pelo e-mail [email protected]

Regulamento de mobilidade suave

As atividades relativas à Semana Europeia da Mobilidade culminarão no dia 22 de setembro, com a apresentação do Regulamento de Mobilidade Suave, marcada para as 17h30 no Pequeno Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Esta ferramenta disciplinadora foi criada pela Câmara de Portimão, face ao aumento de operadores privados que demonstram interesse em disponibilizar e explorar serviços de partilha de modos suaves (velocípedes e equipamentos equiparados). Na origem do regulamento está a consciência de que a mobilidade sustentável nas cidades – não poluente e amiga do ambiente – é uma preocupação dos cidadãos e um contributo para a melhoria da sua qualidade de vida.

Vai e Vem gratuito

Por fim, e com vista a potenciar o uso do transporte público, o Vai e Vem – Circuito Urbano de Portimão será gratuito nos dias 18, 19 e 20 de setembro em todas as suas 18 linhas, que asseguram a ligação de vários pontos do concelho ao centro da cidade, ao hospital e aos principais serviços, bem como a vários locais de interesse no município. As linhas, horários e informação sobre esta medida podem ser consultados em aqui.

A Semana Europeia da Mobilidade é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia de Alvor, podendo o respetivo programa ser consultado aqui.