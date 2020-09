Governo apresenta Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve na quarta-feira, dia 16 de setembro.

A novidade foi anunciada pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, após inauguração de um posto de carregamento rápido para veículos elétricos, no supermercado Lidl de Boliqueime.

João Pedro Matos Fernandes, governante com a pasta do Ambiente, questionado pelos jornalistas acerca dos efeitos da seca no Algarve e de quais as medidas que o governo tem planeadas para a região, mas não quis revelar pormenores.

«Elas estão desenhadas e vou falar delas no próximo dia 16 de setembro, às 18h00, no sítio que a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve decidir. O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve será apresentado por mim e pela ministra da Agricultura», Maria do Céu Antunes.

O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, nasceu do despacho nº 443/2020, publicado em Diário da República, a 14 de janeiro, pelos Ministérios do Ambiente, Agricultura e Secretaria de Estado do Turismo e é um documento muito aguardado para mitigar os efeitos da seca na região.