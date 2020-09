Pescadores de Lagos aderem ao programa ambiental «Mar sem lixo»

«Mar sem lixo» arranca em Lagos com a adesão de 31 embarcações 67 pescadores.

«A Pesca por um Mar sem Lixo» deu mais um passo para cumprir o objetivo de reduzir o lixo marinho na costa portuguesa com o alargamento do projeto ao Porto de pesca de Lagos, onde conta no arranque com a adesão de 31 embarcações 67 pescadores.

Lagos é o 17º porto de pesca a aderir a esta iniciativa, numa parceria que envolve a Docapesca, Câmara Municipal de Lagos, Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio, Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento (Barlapesca), Associação Portuguesa de Lixo Marinho e Algar.

«A Pesca por um Mar Sem Lixo» é um projeto integrado num dos compromissos voluntários de Portugal no âmbito do objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14-Oceanos, promovendo a recolha dos resíduos gerados a bordo e capturados nas artes de pesca e disponibilizando as infraestruturas adequadas para a sua recepção em terra e posterior valorização.

Coordenado pela Docapesca, o projeto une organizações de produtores, armadores e pescadores, bem como entidades públicas e privadas dos portos, visando a melhoria das condições ambientais da zona costeira portuguesa.

No âmbito desta iniciativa já estão envolvidas 745 embarcações, que representam 2814 pescadores, e quase 80 organizações de produtores, associações, municípios, empresas de recolha de resíduos, ONG e administrações portuárias.

A Algar é parceira da iniciativa na região no Algarve, através da disponibilização de ecopontos para a deposição dos resíduos recicláveis recolhidos no mar pelos pescadores (copos e sacos de plástico, pacotes de bebidas, latas e esferovite). Estes resíduos, recolhidos no mar ou produzidos nas embarcações são encaminhados para terra pelos pescadores, que os colocam nos contentores da Algar.

«A Pesca por um Mar sem Lixo» já foi também implementado em Peniche (2016), Ilha da Culatra e Aveiro (2017), Figueira da Foz e Sesimbra (2018), Póvoa de Varzim, Setúbal, Matosinhos, Sagres, Portimão, Quarteira, Olhão, Nazaré e Sines (2019), em Cascais e Viana do Castelo (2020).

A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do sector empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.