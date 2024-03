Olhão propõe fechar a torneira e marchar no Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água vai ser assinalado em Olhão com duas iniciativas: a «Marcha Pela Água e Protege o Planeta» e um desafio que propõe aos olhanenses que durante uma água mantenham as torneiras desligadas.

A Câmara Municipal de Olhão volta a associar-se na próxima sexta-feira, dia 22 de março, à celebração do Dia Mundial da Água, que este ano tem como tema «Água para a Paz».

Assim, a edilidade desafia a população a participar numa marcha que começa pela manhã na zona ribeirinha da cidade e, à noite, incentiva a população a fechar a torneira durante uma hora, entre as 22h00 e as 23h00.

Todos os olhanenses estão convidados a participar no evento intitulado «Marcha Pela Água e Protege o Planeta!», que começará às 10h00 na zona ribeirinha da cidade

O objetivo inicial será a formação do número «60» (símbolo da Hora do Planeta) por todos os participantes, que de seguida percorrerão algumas ruas da cidade.

Com esta marcha, o município e a população aproximam-se da concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com os quais se pretende promover uma saúde de qualidade (ODS3), criar cidades e comunidades mais sustentáveis (ODS11) e focar na necessidade de adotar medidas urgentes para acabar com as mudanças climáticas (ODS13).

No Dia Mundial da Água, o município vai também associar-se à Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), que promove a ação «H2Off – Hora de Fechar a Torneira», incentivando os olhanenses a não abrirem as torneiras durante uma hora, ou seja, estarem sem qualquer consumo de água, num gesto deliberado e consciente.

Com este pequeno gesto pretende-se «estimular a reflexão sobre o uso que se faz da água, consciencializando para que o consumo deste recurso, essencial à vida, seja mais eficiente e equilibrado, e reforçar a grave problemática da seca que se vive atualmente em várias zonas do mundo e, em particular, na nossa região», aponta a autarquia.

«Ao longo do tempo, a escassez de água potável disponível tenderá a agravar-se ainda mais, devido ao impacto das alterações climáticas e ao crescimento das populações, podendo gerar situações de conflito entre os povos», alerta ainda.

Com a participação nesta iniciativa, o município pretende «sensibilizar a população e demonstrar o empenho e compromisso pela defesa de um planeta mais sustentável».