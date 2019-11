Odiana lança novo guia de Ornitologia com saída de campo

A Odiana vai lançar o novo «Guia de Ornitologia do Baixo Guadiana» e ensinar a utilizá-lo numa saída de campo no sábado, dia 16 de novembro.

A apresentação acontece no Centro Interpretativo do Revelim de Santo António, em Castro Marim, tendo como pano de fundo a Reserva Natural do Sapal, as salinas e uma vista de 360º sobre a paisagem natural do território.

O novo guia, segundo a Odiana, é um produto informativo, técnico e promocional, uma ferramenta de bolso com funcionalidade para amadores e profissionais e utilidade prática no terreno.

Para abordar o birdwatching estará presente o especialista holandês Thijs Valkenburg, colaborador da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), e anilhador credenciado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pela Vogelstrekstation (Holanda).

Durante a tarde, os participantes poderão experimentar o novo guia no sapal. A saída será guiada pelo fotógrafo vila-realense Agostinho Gomes.

Esta iniciativa pretende impulsionar a prática do birdwatching, bem como fomentar a visita e usufruto do Parque Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (VRSA).

Esta iniciativa é uma organização da Associação Odiana, no âmbito do projeto Promoturis – Plano de Promoção Turística e Cultural, financiado pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020. Para inscrição basta enviar email com o nome e contacto ([email protected]).