MUBI e «Faro a pedalar» querem cidade mais amiga de ciclistas e peões

Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBi) e movimento cívico «Faro a Pedala» propõem ao município de Faro medidas de ação urgentes para apoiar os modos ativos de deslocação, em resposta à pandemia da COVID-19.

A Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBi), numa iniciativa da que se estende a vários municípios do país, e em conjunto com o movimento «Faro a Pedalar», apresentou ao município de Faro um conjunto de medidas de ação urgentes para transformação do espaço público e apoio da mobilidade ativa (caminhar e andar de bicicleta) para proteção da saúde dos cidadãos, no pós-confinamento da COVID-19.

São «medidas prioritárias, rápidas e de baixo custo, para apoiar e fomentar a utilização dos modos ativos de deslocação durante a saída do confinamento», como «a definição de corredores de saúde (health corridors), realocando espaço anteriormente do automóvel aos modos ativos, através do fecho de ruas ao tráfego motorizado ou da supressão de vias de trânsito ou lugares de estacionamento para o alargamento de passeios e criação de ciclovias», de forma «incentivar as deslocações a pé e em bicicleta, assegurando o necessário distanciamento físico».

Além disso, «a redução de velocidades e a fiscalização efectiva de comportamentos de risco na condução de veículos motorizados, como excessos de velocidade, estacionamento em locais de passagem de peões (passeios e passadeiras) e incumprimento das regras de ultrapassagem a ciclistas, reduzem o risco rodoviário para todos e facilitam o recurso aos modos activos de deslocação».

A iniciativa pede ainda a implementação com «urgência de estímulos à mobilidade em bicicleta, parqueamentos seguros para velocípedes, gratuitidade do uso de sistemas de bike-sharing, ou mesmo campanhas de comunicação incentivando ao uso dos modos ativos», de forma a promover «uma alternativa segura e saudável ao automóvel individual ao mesmo tempo que contribuem para o descongestionamento dos transportes coletivos».

Por outro lado, o município deve promover «o retorno imediato à tarifação normal de estacionamento, de forma a não incentivar o uso do carro, em especial dentro da cidade» de Faro.

«Cidades de todo o mundo, Barcelona, Bruxelas, Milão, Paris, Berlim, entre muitas outras, têm vindo a implementar medidas neste âmbito para garantir segurança, do risco de contágio e do risco rodoviário, a quem se desloca a pé ou em bicicleta, com o propósito de facilitar e incentivar estes modos de deslocação e garantir o necessário distanciamento físico», argumentam os coletivos, numa carta aberta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

«A utilização da bicicleta durante a pandemia permite manter o distanciamento para evitar o risco de contágio e contribui para reduzir a poluição do ar, factor associado a taxas mais elevadas de mortalidade por COVID-19. Ajuda, ainda, a descongestionar os transportes públicos, deixando-os mais livres para quem efectivamente precisa deles. A utilização da bicicleta e o caminhar proporcionam actividade física, contribuem para o reforço do sistema imunitário e reduzem os risco de várias doenças, como diabetes e obesidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda, sempre que possível, o seu uso nas deslocações necessárias durante a pandemia».

Por fim, a MUBi e o «Faro a Pedalar» sublinham que «é urgente mudar o paradigma da mobilidade municipal. É um imperativo de saúde pública, de sustentabilidade da cidade e de apoio às famílias e cidadãos na mitigação dos custos de mobilidade. Ao município farense cabe desempenhar com coragem exemplar este papel de mudança da sua cidade e território. A responsabilidade dos municípios em assegurar a proteção da saúde dos cidadãos no uso do espaço público é hoje acrescida».