Movimento «Última Janela para o Mar» recolhe assinaturas em Portimão

Movimento de Cidadania Ambiental «A Última Janela para o Mar» vai estar a recolher as assinaturas, com as devidas precauções tendo em conta a COVID-19, na sexta-feira, dia 12 de junho, das 19 às 22 horas, no Largo 1º de Dezembro, em Portimão.

Estão assim convidados todos os cidadãos que apoiam a causa do João d’Arens, contra o projeto de construção de três hotéis, na atual versão distribuídos em quatro edificações, na Mata de João de Arens.

Em 2018, o Projeto de Loteamento da UP3 foi sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), tendo este procedimento terminado com a publicação, em 3 de maio de 2019, de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável.

O projeto foi chumbado porque a Comissão de Avaliação coordenada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve considerou os pareceres de especialistas, a participação pública e ouviu também a população, as 2000 assinaturas, bem como os pareceres técnicos de índole ambiental, jurídica e urbanística que atestaram a inconformidade do projeto.

Em 2019, a Declaração de Impacto Ambiental Desfavorável, proferia que «dado o enquadramento natural em presença e a singularidade e fragilidade da frente costeira (…) a gestão da paisagem neste sector do território litoral implica a necessidade de proteção da sua matriz estruturante e da sua identidade».

Perante o DIA desfavorável e os seus fundamentos, os promotores desenvolveram um projeto na generalidade semelhante ao anterior que se encontra agora em consulta pública até ao dia 19 de junho.

Por considerarem que este projeto alternativo, de novo, pouco ou nada tem e as incongruências são tantas, ou mais do que no projeto anterior, o Movimento de Cidadania Ambiental «A Última Janela para o Mar», decidiu organizar esta ação de recolha de assinaturas e várias sensibilizações através da Internet com o apoio de um grupo que conta já com mais de 3000 membros.

A consulta pública está disponível no Portal Participa até ao dia 19 de junho e conta já com algumas dezenas de participações.

Foto: Inês Lopes.