Movimento de cidadãos rejeita instalação de redes 5G no Algarve

Movimento de cidadãos algarvios demanda a suspensão imediata do processo de instalação da denominada tecnologia de telecomunicações de quinta geração na região.

O movimento de cidadãos de âmbito regional «Stop 5G Algarve» exige uma discussão pública séria e informativa, baseada em ciência isenta.

Promete ação jurídica em tribunal, assim como ação cívica no sentido de promover esclarecimento junto da população. O movimento apela à participação da população e à mobilização da sociedade civil em torno desta questão de elevado risco para a saúde pública.

«Assistimos à introdução de objetos e equipamentos munidos de inteligência artificial, a chamada, pela via da qual se impõe uma autêntica monitorização social global. A quinta geração de telecomunicações, mais conhecida por 5G do acrónimo inglês fifth generation, apresenta-se como a peça fundamental para o funcionamento da nova ordem digital mundial. Neste sentido, os cidadãos vêm-se obrigatoriamente empurrados a obedecer e a se adaptar às circunstâncias de um novo modelo civilizacional que não foi publicamente discutido e democraticamente decidido», considera o movimento.

Em Portugal, «as empresas de telecomunicações, diversos órgãos de comunicação social e o governo português têm vindo a promover junto do grande público a implementação da tecnologia de 5G publicitando apenas os seus possíveis benefícios».

No entanto, «não está a ser considerado o gigantesco leque de evidências científicas que aponta efeitos biológicos negativos para a saúde humana quando exposta à radiação eletromagnética artificial polarizada, que é utilizada nas telecomunicações».

No entender do movimento, «são várias as questões levantadas por cientistas e cidadãos um pouco por todo o mundo. É sobretudo o aumento da intensidade do sinal e os efeitos não-térmicos associados que justifica a preocupação que os cientistas têm em relação ao 5G e à chamada internet das coisas».

Neste sentido, «os valores seguros operacionais recomendados pela Building Biology Evaluation Guide-Lines são de 0,1 micro watt por metro quadrado (m2). No entanto, o 5G operará, com intensidades de 1,0 watt por metro quadrado, ou seja, 10 milhões de vezes acima do valor considerado seguro recomendado».

«Os efeitos não-térmicos da radiação eletromagnética artificial polarizada estão demonstrados na literatura científica. Sendo do conhecimento científico que a emissão altamente pulsada das ondas electromagnéticas das telecomunicações, que vai caracterizar o 5G, potenciam ainda mais os prejuízos para a saúde humana», acrescenta o movimento.

Mas, «por causa do conflito de interesses que as entidades reguladoras mantêm com a indústria tecnológica – uma vez que tal consideração fctual iria inviabilizar a esmagadora maioria dos equipamentos que hoje temos e das várias infraestruturas instaladas – as grandes entidades reguladoras mundiais como a ICNIRP ou a FCC acabam por manter os standards que usam desde a década de 90 e optam por ignorar todos os efeitos não-térmicos da radiação artificial polarizada, altamente disruptiva para a saúde Humana, animal e ambiental».

«Há mais de cinco décadas que estudos médicos e científicos comprovam os efeitos negativos imediatos mas também cumulativos da exposição humana à radiação eletromagnética artificial, mesmo a níveis baixos. São apontados efeitos biológicos ao nível da saúde humana como: dor de cabeça, disrupções do sistema digestivo e cardiovascular, patologias neurológicas ou descontrole funcional do sistema nervoso central, esclerose, infertilidade, depressão ou suicídio, etc. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou timidamente em 2011 a radiação eletromagnética artificial como potencialmente cancerígeno».

«É de notar que esta tecnologia está neste momento a ser implementada em Portugal, como por todo o mundo, sem que seja levada a cabo uma séria discussão pública sobre o assunto e sem que sejam consideradas evidências científicas fulcrais para a saúde pública».

Um dos mais significativos destes estudos é o que foi elaborado pelo National Toxicology Program do Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América. Este levou a cabo um projeto de 30 milhões de dólares designado por Cell Phone Radio Frequency Radiation, onde ratos foram expostos a radiação electromagnética das telecomunicações, similares às usadas nas segunda e terceira gerações, 2G e 3G. Os resultados do estudo foram anunciados em 2018 e dizem, entre outras coisas, o seguinte: existem evidências claras de que ratazanas expostas a altos níveis de radiação de radiofrequência, como os usados nos telemóveis 2G e 3G, desenvolveram tumores cardíacos. Há também alguma evidência de tumores no cérebro e na glândula adrenal de ratazanas macho expostos. Para ratazanas fêmea e ratos macho e fêmea, a evidência foi equívoca quanto aos cancros observados estarem associados à exposição à radiação de radiofrequência».

Durante o recente estado de Emergência e enquanto a consulta pública referente ao leilão de operadoras 5G se encontrava adiada, foram instaladas por todo o país candeeiros de novas lâmpadas LED que incorporam pequenas cúpulas, que são na realidade antenas, preparadas para receber e retransmitir sinal de ondas milimétricas 5G (usando a banda de frequências de 1800 MHz).

Estima-se que venham a ser instaladas 800 micro antenas por quilómetro quadrado, o equivalente a oito antenas por pessoa em Portugal (considerando uma densidade populacional de 120 pessoas por quilómetro quadrado segundo os sensos de 2011).

A densidade de antenas emissoras de radiação em alta frequência e a proximidade das mesmas «junto de todos nós é muito preocupante uma vez que nos expõe continuamente, e sem escapatória, a este tipo de radiação altamente prejudicial».

Frisamos que nenhuma cidade pode na verdade considerar-se «Cidade Inteligente» ou Smart City «se tal inclui tamanha poluição de radiação danosa e perigosa como é comprovadamente o 5G».

São várias as cidades do Mundo que já baniram o 5G. Como o Município de Bad Wiessee na Alemanha (Baviera, novembro), onde por unanimidade a implantação do 5G foi rejeitada, invocando o princípio de precaução.

No Bangladesh o Supremo Tribunal emitiu 12 diretrizes, incluindo a imposição de uma proibição da instalação de torres de telecomunicações nos telhados de áreas residenciais, instituições de ensino, hospitais, prisões, locais históricos, parques infantis e locais de culto.

Residentes e visitantes oriundos de várias nacionalidades têm procurado desde sempre o Algarve devido aos seus elevados padrões de saúde ambiental, livre de poluição industrial e de radiações nefastas.

«Pedimos o bom senso dos autarcas algarvios, no sentido de integrar as evidências e proteger os algarvios e a região da danosa tecnologia 5G».

O movimento já solicitou esclarecimentos junto dos 16 municípios do Algarve, junto da Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL, e junto das entidades

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e Administração Regional de Saúde do Algarve.

«Pedimos que as entidades públicas de responsabilidade sobre este assunto respondam devidamente a todas as cartas, dúvidas e avisos que todos os cidadãos e cientistas estão a enviar. Exigimos honestidade moral, intelectual e científica por parte da ANACOM, a entidade reguladora em Portugal». exige o novo movimento.

«Não podemos aceitar a recente Resolução de Ministros de 21 de abril de 2020 na qual o 5G nos é apresentado como uma espécie de desígnio nacional da nova transição digital. Exigimos que o governo suspenda de imediato a implementação e teste da tecnologia 5G em Portugal. Demandamos a aplicação imediata do princípio da precaução e o fim deste atentado à saúde humana e da democracia portuguesa».

Para já, o movimento está a dinamizar uma petição pública que já soma com 6600 assinantes, MOPPE – PETIÇÃO DA PRECAUÇÃO (MORATÓRIA) EM RELAÇÃO AO 5G, que será enviada a deputados, membros das autarquias, autoridades, forças vivas da sociedade.

Referências médicas e científicas:

O maior, mais extenso e longo estudo jamais realizado sobre frequências eletromagnéticas concluiu que os «bioefeitos são claramente estabelecidos de ocorrer com níveis de exposição muito baixos (efeitos não-térmicos) a campos eletromagnéticos e a radiações de radiofrequência»; No https://www.emf-portal.org/en portal da Uni.versidade de Aachen, com milhares de estudos médicos revistos por pares) O Freiburger Appeal, assinado por mais de 1000 médicos é muito claro: e as suas recomendações ainda mais claras, no entanto a evolução da situação tem sido o absoluto contrário; https://emfscientist.org/ Recent Research on Wireless Radiation and Electromagnetic Fields Compilação com mais de 750 estudos científicos.

Documentação Parlamento Europeu: