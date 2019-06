Ministra do mar visita projeto de cultivo de cavalos-marinhos na Universidade do Algarve

Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, estará esta terça-feira, dia 4 de junho, na Universidade do Algarve, em Faro.

Pela manhã, às 11h30, Ana Paula Vitorino realizará uma visita à Estação do Ramalhete, infraestrutura da Universidade do Algarve gerida pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), para conhecer de perto os estudos de investigação deste centro dedicados ao cavalo-marinho – em particular o projeto HIPPONUTRE – Cultivo de cavalo-marinho.

À tarde, pelas 17h15, a Ministra do Mar vai discursar no encerramento da sessão de apresentação do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, no Grande Auditório do Campus de Gambelas (Universidade do Algarve, Faro).