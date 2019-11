«Mês do Mar» convoca Escuteiros do Algarve para limpar lixo marinho

Para celebrar o «Mês do Mar», que decorre em novembro, mais de 5000 escuteiros vão limpar cerca de 150 mil metros de praias e zonas ribeirinhas.

A Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa apoiam o Corpo Nacional de Escutas e Associação de Guias de Portugal, numa mega-operação de limpeza de lixo marinho em praias e zonas ribeirinhas, abrangendo todo o país, incluindo Madeira e Açores.

Esta mobilização promove mais de 100 ações de Norte a Sul do país, incluindo as regiões autónomas da Madeira e Açores.

Os escuteiros do distrito de Faro realizam seis ações durante este mês, com a participação de cerca de 290 voluntários.

As ações decorrem em locais como a Ria Formosa, a Lagoa dos Salgados ou a Praia da Rocha.

Com vista a sensibilizar os participantes para a problemática do lixo marinho, para o impacto do plástico no oceano e para a necessidade de alteração de comportamentos, a Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa mobilizam e apoiam as diferentes ações, disponibilizando materiais indispensáveis, como luvas, balanças e sacos, e garantindo a presença de educadores marinhos em ações educativas de «Plasticologia Marinha».

Esta iniciativa de caracter nacional tem também como objetivo capacitar e mobilizar as maiores associações nacionais de jovens, cuja influência na sociedade civil é determinante no alerta para a urgência em protegermos o oceano.

Para Diogo Geraldes, do Departamento de Educação do Oceanário de Lisboa, considera que «hoje, já não existem dúvidas de que o lixo marinho é uma das principais ameaças à biodiversidade marinha e aos seres humanos e que a conservação do oceano é uma responsabilidade de todos».

Por isso, «promover o conhecimento sobre o oceano e sensibilizar as crianças e os jovens para a atual crise que atravessa, é determinante para uma cidadania ambiental mais ativa e participativa. Iniciativas como esta, encorajam a alteração de comportamentos que contribuam para um oceano e um futuro mais sustentáveis».

A mobilização nacional do Corpo Nacional de Escutas e das Guias de Portugal é uma oportunidade única para sensibilizar a comunidade escutista, que envolve, em Portugal, 70 mil jovens, para a questão do lixo marinho e para a promoção de um comportamento mais sustentável. A Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa acreditam que juntamente com o forte envolvimento deste grupo de jovens, motivados a fazerem a diferença na sociedade, levam a sua missão mais além.