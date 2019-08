Luságua promove campanha de sensibilização ambiental em Albufeira

A Luságua promove uma campanha de sensibilização ambiental em Albufeira, sob o lema «Albufeira também é a sua casa – Lixo no Lixo, recicláveis no Ecoponto».

Trata-se de uma iniciativa da nova empresa responsável pela higiene urbana neste concelho algarvio, está a desenvolver para sensibilizar a população e turistas para os cuidados a ter com o lixo e resíduos.

Esta iniciativa, em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira, percorre as principais ruas, praias do concelho e acompanha as faturas das águas com o objetivo de alertar para as questões ambientais através da entrega de informação útil.

Esta campanha decorre também nas instalações da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia através da distribuição de materiais que dão a conhecer a Luságua e a campanha aos albufeirenses e turistas que visitam a região e reforçar a importância da separação dos lixos e sua colocação nos Ecopontos, bem como dar a conhecer o número 289 246 592 para a recolha de monos, monstros e resíduos verdes.