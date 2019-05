Loulé sensibiliza população para um espaço público mais limpo

Numa aposta na melhoria do espaço público, principalmente em contexto urbano, e no apelo para a correta deposição dos resíduos nos locais adequados, a Câmara Municipal de Loulé tem em curso uma campanha de sensibilização e informação junto dos seus munícipes.

Um dos pontos principais desta iniciativa já em curso é a colocação de revestimento exterior nos moloks dos centros urbanos de Loulé, Quarteira, Almancil e Boliqueime, no qual constam algumas informações sobre a forma de deposição dos resíduos nestes locais, bem como algumas dicas de preservação do ambiente, particularmente ao nível da reciclagem, com um apelo ainda para as regras de limpeza das ruas e da zona envolvente aos contentores.

Numa segunda fase, a autarquia irá criar totens junto de outros pontos de deposição de resíduos sólidos urbanos, nomeadamente contentores de lixo, em especial nas zonas mais periféricas, mantendo a mesma informação e mensagem de sensibilização para a manutenção dos espaços limpos.

O envio de flyers com informação junto às faturas da água, bem como a divulgação nos boletins das juntas de freguesia, na agenda municipal ou nas redes sociais e site do município têm sido outros veículos para disseminar as ideias inerentes a este projeto.