Loulé e Quarteira vão ter menos automóveis a circular

A Câmara Municipal de Loulé está a implementar um sistema de controlo ao acesso automóvel na Zona Histórica da cidade de Loulé e em algumas zonas de Quarteira.

A obra que permitiu a implantação do sistema já se encontra concluída, com vista a reduzir e regular a circulação de viaturas.

Passarão futuramente a zonas de acesso automóvel condicionado, em Loulé: a Rua D. Paio P. Correia, Rua das Bicas, Rua 9 de Abril, Calçada Horta del Rei, Rua Dr. Joaquim Nunes Saraiva, Travessa do Mercado, Travessa Nossa Senhora do Pilar e Praça da República.

Em Quarteira, as zonas serão: Rua Portas do Mar, Rua da Mata, Rua da Praia, Travessa do Leste, Rua dos Peões, Rua Vasco da Gama e Rua Manuel Pontes da Horta.

Através desta iniciativa, o município de Loulé quer assegurar a melhoria da qualidade de vida da população residente e dos turistas que visitam estas localidades.

Pretende-se tornar as artérias em zonas pedonais aprazíveis, permitindo que todos os visitantes possam usufruir do espaço urbano em condições de maior conforto, liberdade e segurança.

O sistema de controle de acessos entrará em vigor após discussão e aprovação do regulamento que determinará as regras, dias e horários de acesso às zonas mencionadas.