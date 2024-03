Loulé e especialistas reúnem-se na Finlândia para discutir ambiente e saúde

O projeto europeu «One Health 4 Cities» levou Loulé à Finlândia para um encontro internacional onde se debateram questões relacionadas com a saúde, meio ambiente e atividade física informal.

O encontro internacional III Core Meeting do projeto europeu «One Health 4 Cities» que decorreu em Lahti, na Finlândia, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, juntou uma comitiva da Câmara Municipal de Loulé com membros a Câmara Municipal de Lyon (França), da área metropolitana de Estrasburgo (França), da cidade de Munique (Alemanha), Elefsina (Grécia), Benissa (Espanha), Suceava (Roménia), Kuopio (Finlândia) e da própria cidade de Lahti.

No encontro, enquadrado no projeto URBACT IV One Health, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), entre as diferentes atividades realizadas, os participantes nas reuniões tiveram oportunidade de analisar os planos estratégicos da cidade finlandesa que foi «Capital Verde da Europa» em 2021 e os seus projetos inovadores na área da educação ambiental, desporto na natureza e transição ecológica.

As cidades parceiras do projeto europeu «One Health 4 Cities» marcaram, igualmente, presença na conferência internacional «People & Planet 2024», organizada pela Universidade de Helsínquia. Um evento que atraiu especialistas de toda a Europa e onde foram apresentados os mais recentes estudos científicos relacionados com a saúde, meio ambiente e atividade física informal.

Para os participantes, o encontro foi enriquecedor. Apesar das diferenças evidentes existentes entre Loulé e Lahti, os desafios são muito semelhantes, sendo que diferem a forma e as estratégias que cada cidade utiliza para responder aos mesmos.

O objetivo de Loulé é dar continuidade ao trabalho iniciado em 2015, promovendo a saúde da população, através da atividade física informal.

No entanto, neste caso, o foco vai estar nos seniores e no envelhecimento ativo. Uma área em que já existe trabalho realizado, nomeadamente através das intervenções levadas a cabo no espaço público, em Loulé e Quarteira, no contexto das «Vital Cities», para o desporto informal e para a promoção da atividade física.

Em relação às «Healthy Cities», o envolvimento da autarquia passou sobretudo pela questão da mobilidade suave, em particular junto das escolas do 1º Ciclo.

Dando corpo ao projeto, o município investiu no apetrechamento das escolas com bicicletas e também na promoção do primeiro contacto das crianças com as bicicletas, através de aulas nos recintos escolares, «dado o elevado número de crianças que não sabia andar de bicicleta».

Recorde-se que o envelhecimento ativo e saudável tem sido uma das matérias em que a autarquia se tem envolvido, sobretudo com o apoio a projetos como o Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo, localizado na cidade de Loulé.