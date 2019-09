Lagos promove ações de limpeza por todo o concelho

Iniciativas terão lugar entre setembro e outubro com o objetivo de sensibilizar e envolver a população na limpeza de espaços naturais públicos, para criar um ambiente «mais sustentável».

As ações de limpeza em Lagos terão lugar já no próximo dia 21 de setembro, sábado, Dia Nacional de Limpeza de Praia, às 9 horas, com uma iniciativa da #LitterHero Lagos na Praia do Porto de Mós.

Com o apoio da Fundação Oceano Azul, esta iniciativa tem como objetivo mobilizar voluntários, grupos, associações, ONG’s e movimentos que queiram participar na limpeza de lixo marinho.

No dia 24 de setembro, terça-feira, a Liga para a Proteção da Natureza promove uma ação de limpeza na Meia Praia, enquadrada na campanha «Vamos Limpar as Nossas Praias» do projeto Amar o Mar, que já vai na sua terceira edição. O ponto de encontro para a atividade é junto ao Restaurante Barrigada às 9h30.

À semelhança do que foi feito em 2018 na Meia Praia, o município organiza uma nova ação de remoção e limpeza do chorão, desta vez perto do farol da Ponta da Piedade, entre as 10 e as 12h00 de dia 1 de outubro, também uma terça-feira.

A iniciativa está integrada na Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental – SEIVA 2019, levada a cabo pela Agência Portuguesa do Ambiente, e visa a intervenção em locais que apresentam uma grande concentração desta planta.

O chorão (Carpobrotus edulis) é uma espécie de planta invasora, originária da África do Sul, cultivada no passado para fixação de dunas e taludes. Porém, a presença do chorão impede o desenvolvimento de vegetação autóctone, sendo importante a sua remoção.

A ação contará com o apoio do Centro Ciência Viva de Lagos, Associação A Rocha, Intermarché de Lagos e Ecoambiente.

Ao longo da manhã serão oferecidos brindes aos participantes, bem como pizzas cozinhadas em forno com energia do Sol num Petisco Solar que permitirá sensibilizar para a importância da utilização de energias renováveis. Pode fazer as inscrições por e-mail até ao próximo dia 27 de setembro.

Já no dia 13 de outubro, um domingo, será a vez de Odiáxere entrar nas atividades ambientais com uma ação de limpeza do interior do perímetro urbano da freguesia, mais especificamente ao longo das suas estradas secundárias.

A iniciativa ocorrerá a partir das 7h00 no Largo da Alegria (perto do Moinho) e contará com a participação do Grupo de Residentes e Amigos da Vila de Odiáxere e com o apoio da Junta de Freguesia e do comércio local.