Lagos e APA vão reabilitar o cordão dunar da Meia Praia

Foi ratificada, na última reunião do executivo lacobrigense, a assinatura de um contrato interadministrativo a celebrar entre aquele município e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que tem como objetivo a realização de ações de reabilitação e recuperação do cordão dunar da Meia Praia.

Esta decisão tem na sua base a constatação do estado de degradação do importante cordão dunar de 5 quilómetros de extensão, compreendido entre o sapal da Ria de Alvor e a Ribeira de Bensafrim, situação provocada não só pelo efeito das condições meteorológicas e naturais, mas também pela ação humana.

Ciente do valor que este troço da costa representa em termos paisagísticos, mas também como barreira à progressão do mar, o município de Lagos estabeleceu como prioritária a prevenção e a gestão de riscos costeiros associados à instabilidade das dunas e promoveu, nesse âmbito, a elaboração do Anteprojeto para a «Reabilitação e Recuperação do Cordão Dunar da Meia Praia».

A oportunidade de concretizar esta intervenção surge agora com a possibilidade do Município apresentar candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) – Ações de Proteção do Litoral, a qual impõe a celebração de um Contrato Interadministrativo de cooperação técnica com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entidade que tem a competência de executar os estudos e as obras necessárias e indispensáveis de defesa ativa do litoral.

No âmbito desta parceria, o município ficará responsável por apresentar e submeter a candidatura ao referido programa de financiamento comunitário, a tramitar o anteprojeto e o projeto de execução por forma a submeter os mesmos à apreciação das entidades competentes, assim como a executar a empreitada de reabilitação e recuperação do cordão dunar da Meia Praia através da qual se pretende contribuir para a harmonia e sustentabilidade de todo o sistema ambiental da zona.