Lagoa e Portisub lançam convite para ajudar a «Limpar o Mar»

No âmbito do programa Bandeira Azul 2019, o município de Lagoa e o Portisub reforçam, através de uma limpeza subaquática, a parceria para promover uma mudança de atitude na forma como tratamos o mar.

A praia de Vale Olival, no concelho de Lagoa, será o centro de operações para a atividade «Vamos Limpar o Mar» no próximo dia 3 de agosto, sábado, a partir das 11h00.

Será a primeira edição de 2019 desta iniciativa, estando prevista nova «limpeza» no dia 21 de setembro, noutra praia do concelho, que coincidirá com o Dia Internacional da Limpeza Costeira. Trata-se de uma limpeza subaquática e de praia, com a mobilização de voluntários e clubes de mergulho.

Esta é uma atividade de educação ambiental que se enquadra na Campanha da Bandeira Azul da Europa 2019, que este ano decorre sob a égide «Do Rio ao Mar sem Lixo».

A novidade deste ano será um «Laboratório de Praia» equipado com lupas binoculares e outros materiais laboratoriais do Sítio das Fontes, para identificação de microplásticos na areia e separação e identificação de outros itens recolhidos durante a atividade.

Segundo a ABAE – Associação da Bandeira Azul da Europa, o desafio para 2019 «é continuar a sensibilizar para o facto do lixo marinho ter origem em atividades terrestres, para as consequências dos comportamentos humanos e para o papel dos rios enquanto ponte de ligação entre terra e mar».

Pretende-se alertar para «a ligação existente entre ecossistemas terrestres e marinhos e como a vida no mar está tão dependente de pequenos gestos em nossas casas…a iniciativa tem o objetivo de envolver toda a gente na defesa do Mar».

Todos estão convidados a participar de forma gratuita e, no final no evento, os participantes inscritos levarão uma t-shirt comemorativa.