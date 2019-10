Kwako vai alugar apenas veículos elétricos aos turistas do Algarve

Nova empresa Kwako vai apostar apenas em veículos amigos do ambiente.

A Yellowfish Travel, empresa líder de transfers no Algarve, irá apresentar oficialmente a sua nova marca Kwako no sábado, dia 25 de outubro, às 16 horas, no Hotel NAU Salgados Palace, em Albufeira, numa sessão destinada exclusivamente a profissionais do turismo, entidades oficiais e imprensa.

A Kwako é uma nova experiência em mobilidade para o turista que visita o Algarve.

Trata-se de uma rent-a-car que disponibilizará exclusivamente veículos elétricos, contando nesta fase de lançamento apenas com veículos de dois lugares, pretendendo num futuro próximo estender a oferta a veículos de cinco lugares.

A Kwako assume-se como uma marca de caráter sustentável e inovadora.