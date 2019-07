JSD Albufeira organiza recolha de lixo nas praias do concelho

A atividade de proteção ambiental decorre no próximo sábado, dia 6 de Julho, a partir das 9h00.

Sob o mote «o que não acaba no lixo, acaba no mar», os jovens social-democratas de Albufeira pretendem continuar o trabalho voluntário de limpeza das praias pelo verão dentro, com o objetivo principal de «sensibilizar as pessoas e principalmente os mais jovens, para a necessidade de preservarmos um espaço que todos nós gostamos de usufruir, principalmente durante os meses de verão».

Esta atividade enquadra-se no trabalho da juventude partidária na área do ambiente, após a apresentação ao executivo da Câmara Municipal de Albufeira da proposta de utilização de copos reutilizáveis nos festivais do concelho.

Para a JSD Albufeira, estas ações «valorizam a importância de demonstrar no terreno as preocupações cada vez maiores com os problemas ambientais, dando o exemplo e um reforço positivo para a organização de mais ações de sensibilização e de proteção ambiental durante o verão».

A atividade abrange um percurso que tem início na Praia dos Alemães, mais concretamente no apoio de praia Beach Spot Restaurante Albufeira, terminando na Praia do Peneco.

Este evento terá o apoio da Navibordo, empresa sensível aos atuais problemas ambientais no âmbito interno de responsabilidade social, que irá proporcionar um momento de diversão no final da recolha do lixo nas praias, com os participantes a poderem usufruir gratuitamente do parque aquático de insufláveis.

A empresa Janela de Ideias também apoia esta ação de sensibilização, ao fornecer chapéus personalizados que vão não só identificar os participantes, como também protege-los do sol e do calor que se farão sentir.

A participação na atividade requer uma inscrição através deste link.