Pelo 13º ano consecutivo, a Câmara Municipal de Loulé, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, promoveu o programa «Vigilância Florestal – Voluntariado Jovem» destinado a jovens com idades compreendidas entre os 12 e 17 anos.

A atividade decorreu em período de férias escolares, durante os meses de julho e agosto, tendo sido constituídas oito brigadas, compostas por cinco elementos acompanhados por um monitor.

A título de balanço deste programa, que se desenvolveu mais uma vez nas freguesias prioritárias no que concerne à defesa da floresta contra incêndios rurais, é de referir que foram percorridos cerca de 620 quilómetros (km) e que foi detetado um incêndio rural, ainda na sua fase inicial.

Todos os participantes e intervenientes receberam o seu diploma de vigilante da natureza.

Segundo os responsáveis do programa, os principais objetivos desta ação são a prevenção e deteção de fogos florestais, a sensibilização e informação à população, a promoção das caminhadas ao ar livre, favorecendo as relações interpessoais entre os voluntários participantes, para além de este ser também um veículo importante no que toca à salvaguarda do papel da floresta e do meio ambiente.

Este programa contou com o apoio das juntas de freguesia de Alte, Ameixial, Salir e União de Freguesias Querença Tôr e Benafim.