João Ferrão em Loulé para «uma nova aliança respeitadora» entre cidades e natureza

«Cidade e Natureza: para uma nova aliança respeitadora» é o tema da conferência que João Ferrão irá apresentar, no âmbito do Ciclo «Horizontes do Futuro», na quinta-feira, 23 de maio, às 21h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Loulé.

Esta apresentação irá abordar um tema bem atual, que preocupa os responsáveis de todo o mundo, e estará, certamente, em consonância com aquelas que têm sido algumas das posições da autarquia de Loulé em matéria ambiental e no que à adaptação às alterações climáticas diz respeito.

Do ponto de vista da história, «as cidades desenvolveram-se demarcando-se das áreas rurais envolventes (das velhas muralhas aos recentes perímetros urbanos) e contra a natureza (ocultando-a ou substituindo-a por elementos naturais domesticados). No entanto, desde o início deste século aumentaram as evidências de que as cidades necessitam, pelo contrário, de criar relações de osmose com as áreas envolventes e com a natureza em geral, seja para se defenderem melhor de ameaças naturais provocadas pelas sociedades modernas (alterações climáticas, por exemplo), seja para garantir padrões mais sustentáveis de desenvolvimento pessoal, social e territorial. Neste contexto, a ideia de cidades amigas do ambiente é interessante e útil, mas limitada. Necessitamos de uma aliança cidade-natureza duradoura e dinâmica, criada a partir de uma visão estratégica de longo prazo guiada pelo conceito ambicioso de futuros desejáveis», lê-se no resumo da conferência.

Nascido em 1952, João Ferrão é licenciado em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e doutorado, também pela Universidade de Lisboa, em Geografia Humana.

É investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde coordena o Grupo de Investigação “Ambiente, Território e Sociedade” e o Conselho dos Observatórios.

Desenvolve investigação nos domínios da geografia, do ordenamento do território e do desenvolvimento regional e urbano.

Foi consultor da OCDE e coordenou diversos estudos de avaliação de políticas públicas para o Governo português e para a Comissão Europeia.

Foi Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades e pró-Reitor da Universidade de Lisboa. É representante do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.