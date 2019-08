João de Arens motiva recolha de assinaturas em praias de Portimão

Grupo de cidadania «A última janela para o mar» irá organizar, no próximo dia 15 de agosto, quinta-feira, uma recolha de assinaturas/ação de sensibilização na Praia da Rocha e Praia do Alemão.

Este grupo de cidadãos pretende solicitar, à Assembleia Municipal de Portimão, o pedido de revogação ou suspensão do Plano de Urbanização da UP3 João de Arens.

O ponto de encontro será na Zona Desportiva da Praia da Rocha, às 9 horas, e o grupo de cidadania «A última janela para o mar» oferecerá uma t-shirt a quem se juntar à iniciativa, para que todos possam vestir a camisola «por João d’Arens e pela preservação do Ambiente».

Em maio deste ano, a união da cidadania ativa local conseguiu com o apoio da população nacional, da comunidade estrangeira residente e com o envolvimento da comunidade científica, mais de 2000 assinaturas que resultaram «numa Declaração de Impacte Ambiental desfavorável ao projeto que pretendia a construção de três estabelecimentos hoteleiros nesta última e emblemática zona verde da orla marítima costeira do município de Portimão».

Lucinda Caetano, arquiteta urbanista e integrante deste grupo, afirma que «o Plano de Urbanização é a base da pirâmide que possibilita que mais projetos como o que foi eliminado em Maio, voltem a surgir. Não faz sentido que todos os anos tenha de se mobilizar a comunidade e recolher assinaturas. Ao solicitarmos a revogação ou suspensão do plano atual, cortamos o mal pela raiz».

A cidadã explica que «os fundamentos do parecer da CCDR que chumbou o projeto de construção de hotéis no João de Arens deixaram bem claro a impossibilidade de cumprir o plano existente sem prejuízos para o Ambiente. Não somos contra a existência de um plano. Não somos contra os proprietários. Não revogamos direitos dos proprietários. Revogamos, antes, direitos do plano, danosos para o ambiente. Queremos um plano que salvaguarde o elevado valor paisagístico e ecológico de João de Arens, que garanta a proteção dos valores naturais existentes e a identidade do local».

A posição é partilhada por Rui Amores, advogado e também ele membro deste grupo, que acrescenta: «não queremos mais construções em cima de arribas. Não queremos construções a menos de 500 metros da costa. Não queremos construções que só aconteceram por via da criação de regras de exceção. Não queremos acrescentar pressão urbanística a um local que merece ser preservado como paisagem natural, além do perigo que seria construir sobre rochas que se estão a dissolver. E qualquer construção que ali for feita violará a (nova) estratégia de ordenamento do território, por isso, faz todo o sentido esta nova petição pública».

A organização define ainda o raio de ação deste movimento: «a ação I Love João d’Arens deseja envolver os turistas que nos visitam na preservação deste local, pois além dos residentes, serão estes também os principais beneficiários da sobrevivência daquela mancha verde que embeleza ainda mais a costa litoral algarvia».