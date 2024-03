Infralobo e Vale do Lobo plantam árvores nas áreas ardidas

Infralobo e Vale do Lobo celebraram o Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional das Florestas na zona do Trafal com plantação nas áreas ardida.

Numa demonstração conjunta, da Infralobo com Vale do Lobo, de compromisso com a sustentabilidade ambiental e a recuperação dos danos causados pelos incêndios devastadores do verão de 2022, a zona do Trafal sediou uma iniciativa especial de plantação de árvores.

Realizado no Dia Mundial da Árvore e no Dia Internacional das Florestas, este evento marcou «um passo na luta contra as mudanças climáticas e na promoção da consciencialização ambiental».

Nesta zona, que foi severamente afetada pelos incêndios, foram plantadas 185 árvores num terreno de 8000 metros quadrados (m2).

«Esta ação simboliza, não apenas a renovação e esperança na recuperação dos ecossistemas locais, mas também destaca o esforço contínuo da comunidade e organizações envolvidas na preservação ambiental e sustentabilidade», diz a Infralobo.

As espécies plantadas incluem 50 freixos, 45 alfarrobeiras, 45 pinheiros e 45 sobreiros, escolhidas cuidadosamente para contribuir para a biodiversidade e resiliência ecológica da região.

A iniciativa teve a participação especial dos alunos da Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas (Existir), que reforçou «o espírito de comunidade e ensinando a importância da responsabilidade ambiental».

A iniciativa procurou «inspirar um compromisso coletivo para com a proteção do nosso planeta, enfatizando a importância vital das árvores e florestas na manutenção do equilíbrio ecológico».

A cerimónia contou com a presença das administrações da Infralobo e Vale do Lobo, da Câmara Municipal de Loulé (presidente e vereadores), Junta de Freguesia de Quarteira e Junta de Freguesia de Almancil e administração da Infraquinta.

Este apoio institucional «reflete a união e o compromisso da comunidade e das autoridades locais para com o futuro sustentável da região».

O evento «não foi apenas uma celebração do Dia Mundial da Árvore e do Dia Internacional das Florestas, mas também um chamado à ação para enfrentar os desafios ambientais com esperança e determinação coletiva. Agradecemos a todos os participantes que se juntaram a nós neste importante dia, reafirmando nosso compromisso com um futuro mais verde e sustentável para todos», diz a Infralobo em nota enviada ao barlavento.