Infralobo com resultado «impressionante» de água não faturada

Com uma marca de 6,7 por cento de água não faturada, a Infralobo destacou-se pelo baixo valor no Relatório Anual dos Serviços de Água e Resíduos em Portugal da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

O Relatório Anual dos Serviços de Água e Resíduos em Portugal (RASARP 2023), publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), reconheceu recentemente a excelência operacional das empresas municipais do concelho de Loulé na gestão eficiente de água, onde se destaca a Infralobo.

Entre estas, a Infralobo sobressai com uma marca de 6,7 por cento de água não faturada, «um testemunho da sua liderança e inovação no sector», nas palavras da empresa.

Este reconhecimento «não é apenas um marco» para a Infralobo, mas também para as suas parceiras municipais, a Infraquinta e a Inframoura, que apresentaram igualmente «resultados impressionantes», com 2,8 por cento e sete por cento de água não faturada, respetivamente.

Estes números «não só demonstram a excelência operacional destas entidades, mas também sublinham o compromisso do concelho de Loulé com a sustentabilidade e a eficiência hídrica», aponta ainda a Infralobo.

Estes resultados «são fruto de um investimento contínuo e dedicado em tecnologias e práticas» que promovem a eficiência hídrica.

A Infralobo «tem sido pioneira na adoção de soluções inovadoras que minimizam as perdas de água, garantindo que este recurso vital seja preservado para as gerações futuras. A poupança de água, num mundo onde este bem se torna cada vez mais valioso, é uma prioridade que a Infralobo tem conseguido atender com sucesso», acrescenta.

Este desempenho tem sido uma constante nos últimos anos, «refletindo o compromisso a longo prazo das entidades gestoras de Loulé com a excelência operacional e a sustentabilidade ambiental. É uma prova de que o investimento em eficiência hídrica não só é possível como é fundamental para a gestão responsável dos recursos hídricos».

A Infralobo «continua dedicada a liderar pelo exemplo, demonstrando que é possível combinar tecnologia com práticas sustentáveis», conclui a empresa.