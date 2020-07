ICNF e Associação Vita Nativa firmam protocolo destinado à avifauna

Projeto «Alojamento Local para Aves».

O ICNF – Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve e a Associação Vita Nativa – Conservação da Natureza assinaram um protocolo de colaboração com o objetivo de executar o Projeto nº 359, «Alojamento Local para Aves», aprovado pela agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA) no âmbito do Programa Participativo Portugal – OPP.

O projeto, de âmbito regional, que foi proposto por Fábia Manuel Pinto Azevedo e venceu o OPP com um financiamento de 150 mil euros, terá a duração de 24 meses.

O objetivo passa por fomentar o interesse e proporcionar um contato mais direto da população em relação à avifauna, bem como aumentar a disponibilidade de abrigo às espécies de passeriformes, com enfoque para os chapins e rapinas urbanas.

O projeto pretende ainda sensibilizar a população para a importância das aves no bem-estar dos ecossistemas urbanos do Algarve. Serão instalados dispositivos de captação de imagens em caixas-ninho ocupadas, para transmissão em direto das imagens obtidas através de uma plataforma online a criar, com acesso público.

Esta concretização enquadra-se nas competências do ICNF, que tem por missão «propor e executar politicas integradas de ordenamento e gestão do território, em articulação com entes públicos e privados, nos domínios da conservação da natureza, da biodiversidade e das florestas».