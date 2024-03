ICNF dinamiza plantação de sobreiros em Conceição de Tavira

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai dar início à comemoração do Dia Internacional das Florestas com a plantação de sobreiros em Conceição de Tavira, no dia 13 de março.

A Direção Regional do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) do Algarve promove, no dia 13 de março, pelas 10h00, uma ação de sementeira de sobreiros no Perímetro Florestal de Conceição de Tavira.

A iniciativa visa dar início às celebrações do Dia Internacional das Florestas, que se comemora a 21 de março, este ano dedicado ao lema «Florestas e inovação: novas soluções para um mundo melhor».

A ação de sementeira de sobreiros contará com a presença de Castelão Rodrigues, diretor regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, bem como de outras entidades convidadas.