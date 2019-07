Homologados percursos pedestres na Rocha da Pena e na Fonte Benémola

A Câmara Municipal de Loulé obteve, da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), as Cartas de Homologação dos Percursos Pedestres PR18LLE Rocha da Pena, e PR16LLE Fonte Benémola.

Estes percursos estão inseridos, respetivamente, nas Paisagens Protegidas Locais da Rocha da Pena e da Fonte Benémola, áreas protegidas sob gestão do município de Loulé.

Neste âmbito, o vereador do Ambiente e presidente da Comissão Diretiva das Paisagens Protegidas Locais da Rocha da Pena e da Fonte Benémola, Carlos Carmo, e o presidente da Junta Freguesia de Salir, Deodato João, juntamente com a equipa técnica da Divisão do Ambiente, realizaram uma visita aos trabalhos de requalificação e manutenção da sinalética nestes locais.

As principais fases do processo de homologação consistiram: na elaboração do projeto e preenchimento das fichas de registo do percurso pelo promotor; no registo dos percursos pedestres; na implementação do projeto segundo o regulamento de homologação dos percursos pedestres; na homologação dos percursos pela Federação e na manutenção, que deverá ser assegurada pelo promotor, durante 5 anos.

O pedestrianismo em Portugal tem sofrido um aumento significativo, fruto do empenho da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e das autarquias, bem como das regiões de turismo, entre outras entidades igualmente comprometidas na promoção da prática desta modalidade desportiva e, em particular, como atividade de Turismo da Natureza.

O pedestrianismo pratica-se, regra geral, em caminhos rurais, tradicionais e antigos, que merecem ser preservados, por constituírem um meio privilegiado de contato com a natureza e de interpretação do meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável e a conservação da natureza.

A regulamentação da prática do pedestrianismo tem subjacente a marcação dos percursos pedestres. Estes percursos, devidamente marcados em áreas de interesse para a conservação da natureza (como é o caso das áreas protegidas), promovidos e monitorizados com vista à sua manutenção, tornam-se imprescindíveis como forma de reduzir o impacto na vegetação de elevado valor para a conservação da natureza, constituindo assim um produto de turismo ativo e responsável.

Com a homologação de percursos pedestres Paisagens Protegidas Locais da Rocha da Pena e da Fonte Benémola «pretende-se garantir a qualidade de instalações para a prática do pedestrianismo, bem como a segurança dos praticantes e a proteção do meio onde a modalidade se realiza», explica o município de Loulé.

A Câmara Municipal disponibiliza no seu site os folhetos das Paisagens Protegidas Locais da Rocha da Pena e Fonte Benémola relativos a cada um dos percursos, em 5 idiomas diferentes.