«Heróis do Lixo» unem forças para limpar a Meia Praia de Lagos

A Meia Praia, uma das 6 praias com Bandeira Azul no concelho de Lagos, será palco de uma ação de limpeza promovida pela Associação Contra o Lixo #LitterHERO.

A iniciativa terá lugar no próximo sábado, dia 20 de julho, arrancando junto ao molhe da praia, entre as 9 e as 11h30, contando com a participação de munícipes e visitantes.

A plataforma social #LitterHERO tem como missão a prevenção e limpeza de lixo, «de forma divertida», em florestas, praias e espaços públicos.

Também com o objetivo de aumentar a consciencialização ambiental, a iniciativa pretende apelar à participação da população na limpeza e cuidado com o ambiente. Atualmente, a #LitterHERO Portugal conta já com 16 grupos locais, 176 intervenções e 7920 litros de lixo recolhido.

Com a sua sede local do Algarve localizada em Lagos, a ação na Meia Praia surge na sequência da participação da Associação na FAVA – Feira do Ambiente e Vegan do Algarve, em Loulé, nos dias 18 e 19 de julho, onde será feito um apelo à participação do público na limpeza do areal numa altura do ano em que a região algarvia tem uma grande afluência de turistas.

Contando com o apoio da Câmara Municipal de Lagos na promoção de um ambiente mais limpo, a #LitterHERO convida «todos os munícipes, mas também visitantes, a participarem nesta ação de limpeza da Meia Praia, com o intuito de se tornarem num Litter Hero/Herói do Lixo».